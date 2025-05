Der VfR Büttgen hat sich ausgezeichnet etabliert. – Foto: Sascha Köppen

Starke Büttgener wollen auch nächste Saison angreifen Auch wenn der Aufstieg für die A-Liga-Fußballer des VfR Büttgen kein Thema mehr ist, an der Vizemeisterschaft hätten sie schon Spaß. Um aber noch eine Chance darauf zu haben, muss im Derby am letzten Spieltag ein Sieg her. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE SG Roki-Gil Nievenheim Wevelinghov. DJK Novesia + 12 weitere

Neu in der Neusser Kreisliga A und direkt oben mit dabei: Der VfR Büttgen schielt noch auf den zweiten Platz. Nach dem 7:0-Erfolg am Sonntag gegen den TuS Reuschenberg soll auch gegen Vorst am letzten Spieltag noch ein Sieg her: „Beide Mannschaften wollen die Saison sicherlich mit einem Derbysiegkrönen und sich Stadtmeister nennen“, sagt VfR-Trainer Marc Radtke schmunzelnd.

Top-Fünf nach Aufstieg sicher Vorst, mit einem Zähler mehr auf dem Konto als Büttgen, ist aktuell Dritter, einen weiteren Punkt davor steht Rosellen. „Es entscheidet sich noch, ob wir die Saison auf Platz zwei oder fünf abschließen – aber egal, welcher Platz es wird, wir können auf jeden Fall sehr zufrieden sein“, so Radtke. Da auch Platz zwei nicht den Aufstieg bringt, ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig. „Dadurch, dass Nievenheim so früh so weit enteilt ist, fehlt in der ganzen Liga hintenraus ein bisschen die Motivation. Das ist natürlich schade“, fügt der Coach an. „Einen möglichen Aufstieg hätten wir natürlich mitgenommen, obwohl man vielleicht auch sagen könnte, dass der für uns noch zu früh gekommen wäre und uns ein paar Jahre in der Kreisliga A erst mal guttun.“

Schließlich ist der VfR erst in der vergangenen Saison in die Kreisliga A zurückgekehrt. Damit, so weit oben zu landen, hatte die Mannschaft nicht unbedingt gerechnet. „Wir haben viel bewahrt, was zum Aufstieg geführt hat“, erklärt Radtke. In aller erster Linie das Mannschaftsgefühl: „Wir haben eine sehr homogene Truppe, die sich auch neben dem Platz mag – das spürt man dann auch auf dem Platz, wenn es darum geht, die letzten Meter zu gehen. Zudem muss man auch einfach anerkennen, dass wir einige Spieler mit hoher Qualität haben, die jetzt aus dem A-Jugend-Alter raus sind und sich spielerisch weiterentwickelt haben.“ Mannschaft bleibt stabil