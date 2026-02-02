Starke Bewährungsprobe für Concordia beim Barmenia-Gothaer-Cup

Die zweite Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren präsentiert sich in der Kiesberghalle mutig und verbessert und stellt mit Desteny Wallrath die beste Torhüterin des Turniers.
Fehlstart - dann klare Steigerung
Als klarer Außenseiter in ihrer Gruppe ging die zweite Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren beim Barmenia-Gothaer-Cup des SV Olympia Laxten in der Lingener Kiesberghalle an den Start. Das junge Team, das mit vielen Spielerinnen im B-Juniorinnen-Alter und einem Durchschnittsalter von 16,5 Jahren antrat, erwischte zunächst einen schweren Auftakt. Gegen den westfälischen Bezirksligisten Sportfreunde Gellendorf setzte es eine deutliche 0:9-Niederlage.
Im zweiten Spiel zeigte sich jedoch eine klare Leistungssteigerung: Gegen den Osnabrücker Kreisligisten VfR Voxtrup gelang ein 1:0-Erfolg. Den Treffer des Spiels erzielte Aelea van Lengerich.
Kampfgeist gegen höherklassige Gegner
Anschließend wartete mit dem Bezirksliga-Spitzenreiter und späteren Turniersieger FSG Niedergrafschaft ein weiterer schwerer Gegner. Concordia 2 hielt kämpferisch dagegen, musste sich am Ende jedoch mit 0:4 geschlagen geben. Besonders Torhüterin Desteny Wallrath überzeugte mit zahlreichen Paraden.
Auch im letzten Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten SG Lohne/Wietmarschen präsentierte sich Concordia 2 auf Augenhöhe. Trotz guter Leistung stand am Ende eine knappe 0:1-Niederlage, womit das Team nach einem insgesamt ordentlich gespielten Turnier ausschied.
Bei der Siegerehrung gab es dennoch Grund zur Freude: Desteny Wallrath wurde nach starken Leistungen und sicherem Stellungsspiel zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. In der kommenden Woche startet die zweite Frauenmannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde.
Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?
Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.
Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.