Starke Bewährungsprobe für Concordia beim Barmenia-Gothaer-Cup von P. M. · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Hamacher

Die zweite Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren präsentiert sich in der Kiesberghalle mutig und verbessert und stellt mit Desteny Wallrath die beste Torhüterin des Turniers.

Fehlstart - dann klare Steigerung Als klarer Außenseiter in ihrer Gruppe ging die zweite Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren beim Barmenia-Gothaer-Cup des SV Olympia Laxten in der Lingener Kiesberghalle an den Start. Das junge Team, das mit vielen Spielerinnen im B-Juniorinnen-Alter und einem Durchschnittsalter von 16,5 Jahren antrat, erwischte zunächst einen schweren Auftakt. Gegen den westfälischen Bezirksligisten Sportfreunde Gellendorf setzte es eine deutliche 0:9-Niederlage.

Im zweiten Spiel zeigte sich jedoch eine klare Leistungssteigerung: Gegen den Osnabrücker Kreisligisten VfR Voxtrup gelang ein 1:0-Erfolg. Den Treffer des Spiels erzielte Aelea van Lengerich. Kampfgeist gegen höherklassige Gegner

Anschließend wartete mit dem Bezirksliga-Spitzenreiter und späteren Turniersieger FSG Niedergrafschaft ein weiterer schwerer Gegner. Concordia 2 hielt kämpferisch dagegen, musste sich am Ende jedoch mit 0:4 geschlagen geben. Besonders Torhüterin Desteny Wallrath überzeugte mit zahlreichen Paraden. Auch im letzten Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten SG Lohne/Wietmarschen präsentierte sich Concordia 2 auf Augenhöhe. Trotz guter Leistung stand am Ende eine knappe 0:1-Niederlage, womit das Team nach einem insgesamt ordentlich gespielten Turnier ausschied.

– Foto: Nicole Hamacher

Bei der Siegerehrung gab es dennoch Grund zur Freude: Desteny Wallrath wurde nach starken Leistungen und sicherem Stellungsspiel zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. In der kommenden Woche startet die zweite Frauenmannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde.