Starke Auftritte, keine Punkte – Baunis und Rothosen bleiben unbelohnt

Bittere Niederlagen gab es für die Nordhessen dieses Wochenende in der Hessenliga: Während KSV Baunatal in Waldgirmes seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen kann, unterlag der CSC 03 Kassel trotz starker Leistung Mitaufsteiger Hummetroth.

Fahrlässige Chancenverwertung

Baunatal dominierte über weite Strecken das Spiel, ließ aber vor dem Tor jegliche Effizienz vermissen. Waldgirmes nutzte die wenigen Gelegenheiten eiskalt und kam durch zwei Treffer zum dritten Saisonsieg. Für die Baunis war es bereits das vierte Ligaspiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Nun wartet am Dienstag im Hessenpokal mit dem SV Wehen Wiesbaden ein Gegner von ganz anderem Kaliber. Bittere Niederlage

Auf dem Ausweichplatz in Niestetal präsentierte sich der CSC als spielbestimmendes Team, belohnte sich jedoch nicht. Finn Bindbeutel brachte Kassel nach einer Balleroberung früh in Führung, ehe Hummetroth per Strafstoß ausglich. In einer intensiven zweiten Hälfte vergaben die Rothosen zwei Großchancen, kamen aber verdient durch einen Kopfballtreffer von Iksal zum 2:2, ehe der SV kurz vor Schluss eiskalt konterte. Trotz starker Vorstellung bleibt der CSC mit 12 Punkten auf Rang 15 im Tabellenkeller. Spielausfall