Starke Auftritte in der Regionalliga: Nischalke erhält Profivertrag 19-jähriger Offensivmann steigt auf

Für eifrige Beobachter der Regionalliga Bayern kommt das nicht überraschend: Jermain Nischalke vom 1. FC Nürnberg II wird für seine starken Leistungen in der höchsten Amateurklasse belohnt und erhält beim "Club" einen Profivertrag. Der 19-jährige Offensivmann war im Sommer vom 1. FC Magdeburg nach Nürnberg gekommen. Pfeilschnell und dribbelstark stellt er ein ums andere Mal die Abwehrreihen der Regionalliga Bayern vor große Probleme. In der ein oder anderen Situation agiert er noch etwas zu verspielt, an seiner Geradlinigkeit wird er noch feilen müssen. Neun Treffer und sechs Vorlagen sind ihm bisher für die U23 der "Cluberer" gelungen. Nischalke wurde am 26. März 2003 in Berlin geboren und zunächst in der Jugend von Union Berlin ausgebildet. Über die Stationen Dynamo Dresden, Chemnitzer FC und 1. FC Magdeburg ist er am Valznerweiher gelandet.