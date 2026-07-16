Starke Aufsteiger? Das sind die Meister-Tipps der Bayernliga-Trainer

Andreas Pummer (l., FC Deisenhofen), Tobias Beck (m., Hankofen-Hailing) und Lukas Lechner (r., SV Erlbach) starten mit ihren Teams in die neue Bayernliga-Saison. – Foto: Brugger/Becherer/Hofer/FuPa

Vor dem Saisonstart hat FuPa Oberbayern mit allen Trainern gesprochen und sie um eine Prognose gebeten. Besonders ein Team wird dabei häufig als Favorit genannt.

Kurz vor dem Saisonstart hat Fussball Vorort/FuPa Oberbayern mit allen Bayernliga-Trainern gesprochen und einen Blick in die Glaskugel gewagt. Wer ist Favorit auf den Meistertitel? Und welche Ziele haben die Trainer für die eigene Mannschaft? Die Löwen konnten zum aktuellen Zeitpunkt keine Prognose abgeben. Teil 2 der großen Trainer-Umfrage:

Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing:

Wer sind deine Favoriten?

Es ist zum Saisonstart natürlich nicht leicht, eine Einschätzung zu treffen, aber grundsätzlich sehe ich Kirchanschöring als letztjährigen Releganten und dazu den SV Erlbach, der sich sehr gut verstärkt hat, als Titelanwärter. Auch dem FC Pipinsried, der nach wie vor einen sehr starken Kader beisammen hat, rechne ich eine sehr starke Rolle in der Liga zu. Und wie in jeder Saison wird es sicher die eine oder andere Überraschung geben, die vorne ein Wörtchen mitreden wird. Ich glaube, gerade diese drei Mannschaften gehören, was die Kaderstärke anbelangt, zu den Topteams der Liga.

Was sind die eigenen Ziele?

Bei uns ist es so, dass wir uns nach dem Abstieg noch kein konkretes Saisonziel gesetzt haben. Für uns geht es darum, sich nach dem Abstieg zu festigen, sich in der Liga zurechtzufinden und wieder Erfolgserlebnisse zu feiern, denn die letzten zwei Jahre waren geprägt von vielen Nackenschlägen und zahlreichen, auch unglücklichen Niederlagen. Dementsprechend steht für uns im Vordergrund, in der Liga anzukommen, Positivität aufzubauen, ein gutes Mannschaftsgefüge zu finden und gut zu starten. Im Laufe der Saison werden wir uns dann mit einem konkreten Saisonziel beschäftigen.

Emanuel Baum, Trainer des TSV Schwabmünchen:

Wer sind deine Favoriten?

Als Favorit beziehungsweise Titelanwärter sehe ich Kirchanschöring.

Was sind die eigenen Ziele?

Für uns hat der Klassenerhalt ganz klar Priorität, aber wenn wir vieles richtig machen, wäre ein einstelliger Tabellenplatz ein super Ergebnis, das wir dann auch so ansteuern würden.

Maximilian Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut:

Wer sind deine Favoriten?

Mein Topfavorit ist der SV Erlbach.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist es, am Ende der Saison mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim:

Wer sind deine Favoriten?

Für mich sind neben Absteiger Hankofen-Hailing auch Erlbach, Kirchanschöring und – je nachdem, wie der Kader aussieht – 1860 München II die Kandidaten auf die Meisterschaft. Aber auch Wasserburg, vor allem mit den Verstärkungen im Defensivbereich, und Landshut werden eine gute Rolle spielen.

Was sind die eigenen Ziele?

Nach den Abgängen im Winter und in der Sommerpause wären für uns zwei Neuzugänge, die Erfahrung mitbringen, zwingend notwendig gewesen, was für den Verein jedoch nicht umsetzbar war. Entsprechend ist es unser Ziel, mit dem bestehenden Kader die maximal mögliche Punktzahl zu erreichen.

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach:

Wer sind deine Favoriten?

Ich glaube, dass die Liga dieses Jahr so ausgeglichen ist wie schon lange nicht mehr. Viele starke Aufsteiger sind dabei, aber auch die Vereine, die in den letzten Jahren vorne mitgemischt haben, werden wieder eine sehr gute Rolle spielen. Ich wage es nicht zu prognostizieren, wer am Ende ganz vorne steht, weil alles sehr ausgeglichen ist. Es gibt keinen klaren Favoriten, sondern einen großen Kreis von Mannschaften, die da vorne mitspielen können.

Was sind die eigenen Ziele?

Bei uns ist die Vorbereitung leider nicht optimal gelaufen. Durch den kurzfristigen Abgang von Michael Winter und vor allem durch das Drama um David Vogl, sowie mittlerweile zwei Kreuzbandrisse bei Jonas Eschler und Simon Hefter ist das für uns insgesamt brutal bitter. Dadurch ist unsere Erwartungshaltung natürlich gedämpft. Zusätzlich kann Thomas Winklbauer erst jetzt ins Training einsteigen, weil er in Bayreuth aus familiären Gründen gebunden war, sodass wir mit einem sehr kleinen Kader durch die Vorbereitung gehen mussten. Dennoch freuen wir uns sehr auf den Start, wollen in der jetzigen Situation aber kein klares Saisonziel formulieren, das wäre vermessen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, hoffen, dass die angeschlagenen Spieler schnellstmöglich zurückkommen, und werden dann sehen, was am Ende für uns herausspringt.

Andreas Maier, Trainer des TSV Kottern:

Wer sind deine Favoriten?

Einen Favoriten in dieser Saison kann ich nicht nennen. Ich glaube, dass Hankofen, Heimstetten, Erlbach, Kirchanschöring und wahrscheinlich auch Pipinsried über die größten Möglichkeiten und die qualitativ besten Kader verfügen, sodass vor dem Saisonstart keine großen Unterschiede auszumachen sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass das die Mannschaften sein werden, die oben mitspielen beziehungsweise lange oben mitspielen.

Was sind die eigenen Ziele?

Was uns angeht, sind wir gut beraten, nach der letzten Saison demütig in diese Spielzeit zu gehen. Wenn man erst über die Relegation drinbleibt, sollte es für alle das Ziel sein, eine sorgenfreie Runde zu spielen – und so gehen wir die Saison auch an. Wir wollen von Anfang an mit dem Abstieg beziehungsweise den Relegationsplätzen nichts zu tun haben und möglichst weit weg bleiben von den gefährdeten unteren Rängen.

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring:

Wer sind deine Favoriten?

Für mich ist ganz klar der SV Erlbach mit seinen vielen hochkarätigen Neuzugängen und extrem viel Regionalliga-Erfahrung der Topfavorit. Diese Rolle kann man ihnen nach diesem Transferfenster gar nicht absprechen. Dazu kommt der SV Heimstetten mit einer extrem eingespielten Mannschaft, klar erkennbaren Abläufen und zusätzlichen Verstärkungen im Sommer, den ich deshalb ebenfalls als sehr stark einschätze. Und natürlich der FC Pipinsried, der wieder einige interessante Transfers getätigt hat und mit Sicherheit eine gute Rolle spielen wird – das sind meine drei Kandidaten im Titelrennen.

Was sind die eigenen Ziele?

Mit den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, ist unser erstes Saisonziel ganz klar der Klassenerhalt. Wir haben einen relativ großen Umbruch hinter uns, einige erfahrene Spieler abgegeben und sie durch junge, hungrige Spieler ersetzt. Daher geht es für uns in erster Linie darum, frühzeitig die notwendigen Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln. Wenn wir uns am Ende der Saison auf einem gesicherten Mittelfeldplatz wiederfinden, hätte ich absolut nichts dagegen, aber für uns zählt immer zuerst der Klassenerhalt – über alles Weitere kann man danach sprechen.

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig:

Wer sind deine Favoriten?

Für mich sind Pipinsried, Hankofen-Hailing, Kirchanschöring, Erlbach und Heimstetten die Favoriten.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir möchten uns in allen Belangen gegenüber der letzten Saison verbessern.

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen:

Wer sind deine Favoriten?

Von meiner Seite aus sind Absteiger Hankofen-Hailing sowie Erlbach und Kirchanschöring, die letzte Saison auch schon vorne dabei waren, meine Favoriten auf die vorderen Plätze. Landshut sehe ich als sehr, sehr starken Aufsteiger.

Was sind die eigenen Ziele?

Was uns betrifft, wird es darum gehen, so schnell wie möglich ins gesicherte Mittelfeld zu kommen, eine gute Saison zu spielen, unsere Eigengewächse weiterzuentwickeln und in der Liga attraktiven, guten Fußball zu bieten – das wird unsere Aufgabe sein.

Hier geht’s zu Teil 1 der Trainer-Umfrage!