Starke Aufholjagd wird am Ende nicht belohnt

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Eine bittere Niederlage kassierten die Herren am Wochenende auf heimischen Rasen. Dabei sahen die ersten 10 Minuten blendend aus bis hin zur Führung in der 6. Minute durch Sandro Grieser. Dann folgten durch Nachlässigkeiten zwei Gegentore, mit denen es ersteinmal in die Kabine ging. In der zweiten Halbzeit würde es dann auch erst nicht besser, das 1:3 folgte. Erst nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Tim Teichmann wachten die Männer auf, es folgte promt der Ausgleich zum 3:3 innerhalb der nächsten Minute, den darf sich Luca Weidhaas auf seine Trefferliste eintragen. Bitter dann in der 75. Minute das Eigentor. Und ebenso der eigentliche Ausgleichstreffer, der aber auf Abseits gepfiffen wurde... So gehen die Herren wieder ohne Punkte vom Feld. Kämpferisch zum Ende wars unter dem Strich gut, die Mannschaft braucht aber zu lange, um ein Tor zu erzielen und belohnt sich viel zu wenig - leider.