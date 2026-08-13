Starke Aufholjagd und großer Kampfgeist bleiben ohne Belohnung

In einer packenden Begegnung musste sich die SpVgg Hainsacker am 5. Spieltag der Bezirksliga-Süd auf eigenem Rasen dem BSC Regensburg mit 2:5 (0:2) geschlagen geben. Nach starker erster Hälfte der Gäste und zwei sehenswerten Toren durch Thomas Langlitz ( 2.) und Michael Schneider (36.), bewies die Hainsackerer Elf nach dem Seitenwechsel enormen Kampfgeist, kam durch die beiden Anschlusstreffer von Thomas Hammling (49./76.) jeweils wieder heran und war drauf und dran, das Spiel beim zwischenzeitlichen Stand von 2:3 zu kippen. Jedoch handelten sich die Hausherren postwendend einen weiteren Gegentreffer ein, so dass der BSC Regensburg durch weitere Treffer von Michael Schneider (52.), Florian Schlegel (78.) und Thomas Langlitz in der Nachspielzeit (90.+4) das Ergebnis schließlich in die Höhe schraubte, was dem Spielverlauf nicht unbedingt entspricht.