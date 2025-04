Starke Anfangsphase reicht: Grivet Talocia führt Pannesheide zum Sieg.

In einem umkämpften Spiel behält Pannesheide dank Doppelpacker Grivet Talocia die Oberhand über den SV St. Jöris, der zwar über weite Strecken mehr vom Spiel hatte, vor dem Tor jedoch nicht zwingend genug wurde. Bei sonnigem Wetter liefen die Gastgeber unermüdlich an, ein Treffer sollte jedoch nicht gelingen.

Die Anfangsphase gehörte klar dem Aufsteiger aus Pannesheide, der die Gastgeber in den ersten Minuten an die Wand spielte. Folgerichtig führte die in blau gekleidete Grenzwacht bereits nach zehn Minuten mit 2:0, nachdem Grivet Talocia eine Hereingabe von Wunderlich (5.) sowie eine Kopfballverlängerung von Geerkens (10.) eiskalt verwertete. Pannesheide hätte gar höher führen können, wenn Schloemer den Abstauber nach Wunderlichs Lattenschuss im Tor versenkt hätte (8.). Auch Grivet Talocia hätte per Kopf sein drittes Tor erzielen können (3.). Stattdessen gestaltete St. Jöris in der Folge das Spiel ausgeglichener und kam seinerseits ebenfalls zu Gelegenheiten. Rayak scheiterte jedoch frei vor Neffke (9.) und Simons nach Flanke von rechts an der Unterkante der Latte (16.).

Die Gastgeber hatten anschließend mehr Ballbesitz, jedoch meist in der eigenen Hälfte. Gefährlich wurde es wenn überhaupt durch lange Bälle oder Standards, die die Gästedefensive um Janssen, Gülpen und co. allesamt verteidigen konnte. Pannesheide hingegen setzte in der Offensive immer wieder Nadelstiche. Geerkens (20.) und Gülpen (21.) scheiterten nach einer Ecke jeweils per Kopf, bevor Jansen den Ball an die eigene Latte lenkte - Ismailov wäre chancenlos gewesen (24.). In den letzten Minuten vor der Pause ließen beide Mannschaften keine gefährlichen Aktionen mehr zu, sodass es mit 0:2 in die Kabinen ging.