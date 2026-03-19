Starke Allianz für den Sport in Nordbaden

Gruppenbild der Vertreter von Badischem Sportbund Nord und Anpfiff ins Leben nach der Vertragsunterzeichnung. – Foto: AiL

Um die rund 2.400 Sportvereine in Nordbaden noch gezielter bei ihrer zukunftsorientierten Entwicklung zu unterstützen, bündeln zwei der bedeutendsten Akteure der Region ihre Kräfte: Der Badische Sportbund Nord (BSB Nord) und Anpfiff ins Leben (AiL) haben eine umfassende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist es, die Stärken beider Organisationen zu vernetzen, um insbesondere die qualitätsorientierte Jugendarbeit und die strategische Vereinsentwicklung zu fördern.

Die Kooperation basiert auf einer klaren Aufgabenteilung, die sich perfekt ergänzt: Während der BSB Nord als Dachverband die Interessenvertretung und Breitenförderung übernimmt, bringt Anpfiff ins Leben seine 25-jährige, spezialisierte Expertise in der ganzheitlichen Jugendarbeit – der Verknüpfung von Sport, Schule, Beruf und Sozialem – ein.

Auch Jörg Albrecht, 1. Vorsitzender von Anpfiff ins Leben, sieht in der Zusammenarbeit einen logischen Schritt: „Sportvereine sind weit mehr als Orte der körperlichen Betätigung – sie sind gesellschaftlich relevante Bildungsorganisationen. Seit einem Vierteljahrhundert arbeiten wir leidenschaftlich daran, Vereine so aufzustellen, dass sie jungen Menschen bestmögliche Lebensperspektiven bieten können. Es freut uns außerordentlich, unsere Philosophie und unsere Erfahrungen nun gemeinsam mit dem BSB Nord in die Breite zu tragen und so noch mehr Vereine auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten.“

„Mit dieser Vereinbarung schaffen wir eine Win-Win-Situation für die Sportlandschaft in Nordbaden“, erklärt Gert Rudolph, Präsident des Badischen Sportbundes Nord. „Wir verfügen über das große Netzwerk und die strukturellen Rahmenbedingungen. Anpfiff ins Leben bringt eine enorme inhaltliche Tiefe in der individuellen Förderung von jungen Sportlern und der Organisationsentwicklung mit. Durch den Schulterschluss können wir unseren Mitgliedsvereinen nun noch passgenauere Angebote machen, um sie als Orte gelebter Bildung und sozialer Integration zu stärken.“

Gelebte Praxis: Expertenwissen im Bildungsprogramm

Dass die Kooperation nicht nur auf dem Papier besteht, sondern bereits Früchte trägt, zeigt sich aktuell im Bildungsbereich. Experten von Anpfiff ins Leben sind bereits und werden weiterhin ein fester Bestandteil des Qualifizierungsangebots des BSB Nord.

Dr. Florian Dürr, Mitglied der Geschäftsführung für Sportentwicklungsfragen im BSB Nord, betont den direkten Mehrwert für Vereine und Engagierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Kooperation Bildungsangebote qualitativ ausbauen. Beispielsweise integrieren wir das Know-how von Anpfiff ins Leben direkt in unsere Seminare wie „Marketing“ oder „Nachhaltige Vereinsentwicklung“ und tragen so innovative Ideen und Ansätze von Anpfiff ins Leben in die Breite. Aber auch in der Vereinsberatung stimmen wir uns künftig eng ab und prüfen, ob eine Beratung durch den BSB Nord oder durch Anpfiff ins Leben die bessere Lösung für das jeweilige Problem ist.“

Fokus auf nachhaltige Entwicklung

Ein zentraler Aspekt der Zusammenarbeit ist die Vermittlung von strategischem Wissen an Vereinsvorstände und -funktionäre. Simone Born, in der Vereinsführung und Leiterin der Vereinsberatung von Anpfiff ins Leben, bringt ihre Expertise bereits im Seminar „Nachhaltige Vereinsentwicklung am Beispiel der 360°-Förderung“ ein.

„Viele Vereine stehen vor ähnlichen Herausforderungen, bei der Weiterentwicklung einer ganzheitlichen Jugendarbeit und des Vereins als Bildungsakteur“, so Simone Born. „Im Rahmen der Kooperation können wir unsere praxiserprobten Konzepte aus der 360°-Jugendförderung direkt an die Basis weitergeben. Es geht uns darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und den Vereinen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Strukturen professionalisieren und gleichzeitig ihre soziale Verantwortung wahrnehmen können. Die Plattform, die der BSB Nord hierfür bietet, ist ideal, um künftig gemeinsam noch wirksamer zu sein.“

Über den Badischen Sportbund Nord

Der BSB Nord ist die Dachorganisation des organisierten Sports in Nordbaden. Er vertritt über 2.400 Vereine mit mehr als 840.000 Mitgliedern und 53 Fachverbände in neun regionalen Sportkreisen. Er unterstützt seine Mitgliedsvereine und fördert deren Weiterentwicklung durch Rahmenverträge, Bildung, Beratung, Bezuschussung, Informationsmanagement und Netzwerkarbeit. Der BSB Nord zählt zu den größten Bildungsträgern im Land und qualifiziert Engagierte, um Sportvereine als Orte gelebter Bildung und sozialer Integration zu stärken.

Über Anpfiff ins Leben

„Jugend fördern – Vereine stärken“, dafür setzt sich Anpfiff ins Leben seit 25 Jahren ein. Als deutschlandweiter Vorreiter unterstützt der gemeinnützige Verein junge Sportlerinnen und Sportler dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen. Die 360°-Förderung verzahnt auf einzigartige Weise die Bereiche Sport, Schule, Beruf und Soziales. Unsere Überzeugung gilt dabei der positiven Wirkung von Sport auf die persönliche Haltung und Entwicklung von Menschen. All dies gelingt durch die Unterstützung eines vitalen Netzwerks von Partnern, Spendern und Sponsoren sowie dank des steten Engagements der über 60 hauptamtlichen Mitarbeiter, 330 Trainer und Betreuer, 120 Lernbegleiter sowie dank vielfältiger ehrenamtlicher Unterstützung. Seit 2019 nutzt Anpfiff ins Leben sein Wissen ebenfalls, um weitere Sportvereine bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Unabhängig von der Sportart oder dem Sitz des Vereins bietet der Verein die Möglichkeit einer Vereinsberatung und gibt durch Qualifizierung, Beratung und Begleitung seine langjährige Expertise aus 20 Jahren Jugendsportförderung weiter.