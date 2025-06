Starke Achse mit Fender und Kiszka im Zentrum des HSC-Sturms

Mit Finn Kiszka verfügt der HSC Hannover seit einigen Tagen über eine zusätzliche Option in der Offensive. Der 24-Jährige, der zuletzt für den VfV Borussia 06 Hildesheim in der Oberliga Niedersachsen auflief, bringt sowohl Erfahrung als auch nachweisliche Torgefahr mit und verstärkt das Team von Trainer Vural Tasdelen zum Start in die Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2025/26.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Kiszka 18 Treffer und belegte damit in der Torjägerliste der Oberliga den zweiten Platz – direkt hinter seinem neuen Teamkollegen Luc-Elias Fender, der 20 Mal erfolgreich war. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in der kommenden Saison“, erklärte Kiszka nach seiner Ankunft an der Constantinstraße. „Uns erwartet eine starke Regionalliga, daher wünsche ich mir umso mehr, gemeinsam mit der jungen, erfolgreichen Mannschaft an dieser Aufgabe zu wachsen und das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen.“

Kiszka ist im hannoverschen Fußball kein Unbekannter. Beim OSV Hannover stellte er mit 20 Toren in 16 Spielen seine Abschlussstärke eindrucksvoll unter Beweis, bevor er über Hildesheim in die Regionalliga wechselte. Nach drei Spielzeiten kehrt er nun an die Constantinstraße zurück – bereits in der U17 lief er für den HSC auf.