Starke 2. Halbzeit - FCG gewinnt in Scheyern

In den ersten 20 Minuten machte Scheyern viel Druck und die Gäste verursachten zu viele Freistöße, was der Standardstärke der Gastgeber entgegen kam. Nach 13 Minuten war Geisenfelds Hintermannschaft unsortiert, Felix Grüger stand völlig frei im Strafraum und traf zum 1:0. Nun merkte man, dass die Elf von Daniel Gvardiol in den letzten Wochen eine gute Entwicklung genommen hat, denn anders als noch vor einigen Wochen gingen nach dem Rückstand nicht die Köpfe nach unten. In der 22. Minute spielte Dominik Feistenberger am rechten Flügel Kilian Kellermann an, der setzte sich im Strafraum dreimal durch und schlenzte den Ball mit links aus spitzem Winkel zum 1:1 ins Netz. Sechs Minuten später gab es einmal mehr Freistoß für Scheyern, Torwart Alexander Adamiok verfehlte die Flanke und Tizian Rakut köpfte ins leere Tor ein. Fast im Gegenzug überlupfte Kilian Kellermann nach einem langen Ball den herausstürzenden Torwart Tausendfreund, aber Scheyern konnte vor der Linie zur Ecke klären. In der 39. Minute rutschte ein Freistoß von Kilian Kellermann von mehreren Spielern berührt durch zu Matej Dujmovic im Strafraum, der bat auf engstem Raum zum Tanz und versenkte den Ball schließlich zum 2:2. Damit ging ein temporeiches Spiel in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war Geisenfeld das strukturiertere Team und spielte richtig guten Fußball. In der 48. Minute brachte Florian Lang freistehend nicht genug Wucht hinter den Ball und Tausendfreund klärte zur Ecke. In der 65. Minute scheiterte Daniel Koller mit einem Freistoß an Adamiok. Nach der folgenden Ecke vereitelte Adamiok mit einer Glanzparade das 3:2. Drei Minuten später kam erneut Kilian Kellermann über rechts, sein Flankenball landete durch einen Stockfehler der Abwehr genau bei Lukas Haslbeck und der lange verletzte "Aggressive Leader" der Geisenfelder brachte sie mit 2:3 in Führung. Dann war wieder Scheyern mit zwei Chancen dran, aber Adamiok war nicht mehr zu überwinden. In der 84. Minute spielte Lang Robin Raasch frei, doch der scheiterte an Tausendfreund. Drei Minuten später kam ein weiterer Freistoß von Kili Kellermann mit viel Schnitt an den langen Pfosten, wo Michael Spenger freistehend vorbeiköpfte. Eine Minute später belohnten sich dann aber die Gäste für ihre beste Saisonleistung. Kilian Kellermann eroberte rechts mit hartem Einsatz den Ball, ein Foulpfiff wäre berechtigt gewesen, und bediente im Rückraum seinen Bruder Lukas, der zum 2:4 vollstreckte. In der Nachspielzeit hatte Scheyern noch einmal eine große Chance, scheiterte an Adamiok und der Klärungsversuch von Simon Kirmaier ging hinter die Linie, das Spiel lief aber weiter.