Stark zurückgekommen, dennoch verloren

Dazu trafen die Arnstädter auf einen starken Gegner, der vor der Pause mehr fürs Spiel tat, engagierter auftrat, im zweiten Abschnitt mit Mann und Maus verteidigte, aber immer den Weg nach vorn suchte und zahlreiche Torchancen herausspielte und am Ende nicht unverdient die Punkte mitnahm. „Wir haben in der ersten Halbzeit die richtige Einstellung zum Spiel und Gegner vermissen lassen, zu behäbig agiert, den Gegner durch individuelle Fehler zu den Gegentoren eingeladen und am Ende viele Möglichkeiten liegen lassen, insgesamt ein verdienter Sieg der Saalfelder“, so ein enttäuschter Rene Deubner nach dem Abpfiff.

Recht gut fanden die Nullneuner in die Partie, so landete ein Querschläger eines Gästeakteurs nach Varnhagens Pass an der Querlatte (9.). In Folge eines zu schwachen Zuspiels Varnhagens scheiterte Kleyla an Julian Knoll (15.). Danach verflachte die Partie, von den Hausherren kam nicht mehr viel, Fehlpässe, Ungenauigkeiten wenig Kreativität prägten ihr Spiel. Saalfeld dagegen agierte zunehmend mutiger und wurde belohnt. Nach Zuspiel Ensenbachs in den Lauf Tzanevs, schoß dieser schoß am Tor vorbei (29.). Folgerichtig die Führung der Gäste. Ein Freistoß Kleylas prallte zum freistehenden Treitl, der aus Nahdistanz den Ball versenkte (35.). Saalfeld setzte nach, Tzanev bediente von der Grundlinie, Kleyla, der den Ball mühelos über die Linie drückte (39.). In der Nachspielzeit zischte Hädrichs Schuß aus halblinker Position knapp am rechten Eck vorbei (45.).

Im zweiten Abschnitt kamen die Bachstädter mit anderem Gesicht aus der Kabine. Körpersprache, Entschlossenheit und Wille sprachen für eine Wende. Dazu gab der fast ein halbes Jahr verletzte Ben-Luca Kunz sein Comeback und dem Spiel eine andere Statik. Mit einem Doppelschlag erzielten die Arnstädter Anschluß und Ausgleich. Zunächst traf Scheuring nach Messings Anspiel aus kurzer Entfernung (46.), dann zimmerte Niklas Hoffmann aus halbrechter Position im Strafraum den Ball genau in den linken Torwinkel (47.). Doch keineswegs geschockt schlugen die Feengrottenstädter zurück, der kaum zu stellende Kleyla gewann das Laufduell gegen Menge und überwand Torwart Knoll (52.). Nun entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Arnstadt drückte auf den Ausgleich, Saalfeld setzte auf Konter. So vergab Stake in aussichtsreicher Position freistehend, als Knoll parierte (54.). Fast hätte Niklas Hoffmann erneut ausgeglichen, doch dieses Mal verfehlte Arnstadts Rechtsverteidiger nur knapp das Tor (58.). In der turbulenten Schlußphase hätten die Nullneuner treffen müssen. Aber weder Myrurrie mit zu schwachem Abschluß, folgend Scheurings Nachschuß aus Nahdistanz (82.), noch Varnhagen, welcher aus zwei Meter den gegnerischen Torwart anschoß (84.) war Erfolg beschieden. Dazu versagte der schwache Unparteiische der Heimelf einen klaren Elfmeter, nach Foul von Torwart Onyschenko an Varnhagen (90.).