Stark zurück nach schwerer Verletzung: Kickers verlängern mit Farahnak

Bis zu seinem Knöchelbruch im November stand er in jeder Partie in der Startelf und überzeugte durch seine technische Stärke, Robustheit und Zweikampfhärte. Nach der Winterpause arbeitete er sich Stück für Stück wieder an die Mannschaft heran. Sein Comeback gab er am 8. April mit einem Kurzeinsatz beim 2:1-Auswärtssieg in Ansbach. In den abschließenden drei Saisonspielen gegen Schweinfurt, Greuther Fürth II und in Illertissen stand er wieder in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten.

Ebrahim Farahnak über die Fortsetzung seiner Zeit bei den Kickers: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich, weiter Teil der Mannschaft zu sein. Ich will in der kommenden Saison wieder voll angreifen und meinen Teil zum Erfolg beitragen."