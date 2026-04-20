Stark umkämpftes Spiel, auf das sich trotz Niederlage aufbauen lässt

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 3. Minute früh in Führung. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der sich die SGM offensiv einige Chancen erarbeitete, sich jedoch nicht belohnen konnte. In der 30. Minute bewahrte Torhüterin Anna ihr Team mit einem gehaltenen Elfmeter vor einem höheren Rückstand. Kurz vor der Pause erhöhte der SV Reinstetten in der 44. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten Möglichkeiten, doch weitere Treffer blieben zunächst aus. Erst kurz vor dem Schlusspfiff stellte der SVR mit dem Treffer zum 3:0-Endstand die endgültige Entscheidung her. Insgesamt war es ein stark umkämpftes Spiel, in dem die Defensive sehr stabil stand – darauf lässt sich für die kommenden Aufgaben aufbauen.