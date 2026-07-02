Stark: SHFV U16 Regionalauswahl 2026/27 von Olaf Wegerich · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Die SHFV U 16 Regionalauswahl. – Foto: Olaf Wegerich

Bereits vor den Sommerferien hat die neue U16 – Regionalauswahl des SHFV Training und Spielbetrieb aufgenommen. Diese Auswahl wird jedes Spieljahr aufs Neue aus meist Spielern des ältesten DFB – Stützpunktjahrgangs (U15) gecastet, da die Stützpunktförderung ausläuft. Neben der Talentförderung des Nachwuchs-Leistungs-Zentrums (NLZ) von Holstein Kiel ist diese Stützpunktförderung mit anschließender U16-Regionalauswahl ein SHFV-Angebot, talentierte Spieler aus Schleswig-Holstein, die nicht dem NLZ angehören, neben dem Vereinstraining gezielt zu fördern.

Offenes System Ausgewählt aus den jedes Jahr ca. 60-65 Spielern aus den Vorjahres-Stützpunkten und weiteren in Frage kommenden Akteuren werden die ca. 24 Akteure durch die Regionalauswahltrainer Dennis Tomaschewski und Andreas Claasen.

"Wir gucken uns nicht nur die Stützpunke an. Sobald wir Wind von starken U15-Spielern bekommen, beobachten wie sie". Das Stützpunkt-System sei eben nicht lückenlos. "Ich habe mich damals als Vereinstrainer von Eidertal selbst gewundert, dass mein damals mit stärkster Spieler eben nicht im Stützpunkt war, obwohl sechs oder sieben andere Eidertaler dabei waren." Diesen Fehler wolle man nicht machen, "die Regionalauswahl ist offen auch für nicht ehemalige Stützpunktspieler".

Trainingsort Neumünster Das Niveau erhöht sich gegenüber der vorherigen Förderung in den Stützpunkten naturgemäß nochmals. Trainingsort ist weiterhin der Kunstrasenplatz des Städtischen Stadions im zentral gelegenen Neumünster. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Trainiert wird außer in den Ferien Montags ab 19.00 Uhr. Erstes Testspiel geheim gehalten Aber wie stark ist die nun neue Auswahl? Claasen: "Das weiß man im Vorfeld nie so ganz genau. Deshalb haben wir unser erstes Testspiel gegen einen ganz starken älteren Gegner auch noch geheim gehalten. Aber das hätten wir gar nicht gemusst. Wir als Trainerteam sind positiv überrascht worden". Das ist aus dem Mund des ehemaligen U19-Nationalspielers des VfB Kiel als ganz dickes Lob zu werten. "Die Jungs schießen Tore, sind offensivstark".

Dennis Tomaschewski und Andreas Claasen (re.) trainieren die SHFV U 16 Regionalauswahl. – Foto: Olaf Wegerich