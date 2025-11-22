Stark: Optik Rathenow dreht Rückstand gegen Viktoria Berlin

Führung für Viktoria durch Tim Schüßler

In der 24. Minute geht der FC Viktoria 1889 Berlin in Führung. Tim Schüßler erzielt das 0:1 aus Sicht des FSV Optik Rathenow. Der Tabellenletzte nutzt damit seine Chance und verschafft sich zunächst einen Vorteil. Für den FSV Optik Rathenow bedeutet der Gegentreffer, dass das Spiel nach einem frühen Rückstand neu gestaltet werden muss.

Ingo Kahlisch stellt zur Pause um

Zur zweiten Halbzeit reagierte Trainer Ingo Kahlisch auf die Situation. Joshua Bateman bleibt in der Kabine, für ihn kommt Nima Amiri in die Partie. Die Gastgeber setzen damit ein Zeichen, dass sie den Rückstand drehen wollen. Der FC Viktoria 1889 Berlin bleibt zunächst mit der Elf auf dem Platz, die in der ersten Halbzeit das 0:1 herausgespielt hat.

Luka Zdep sorgt für den Ausgleich

Mit zunehmender Spieldauer arbeitet der FSV Optik Rathenow am Ausgleich. In der 58. Minute wechselt Ingo Kahlisch erneut: Marcito Vicente wird durch Rojan Saribas ersetzt. Sieben Minuten später fällt der verdiente Ausgleich. In der 65. Minute trifft Luka Zdep zum 1:1. Er stellt damit den Gleichstand her und bringt den FSV Optik Rathenow zurück ins Spiel.

Christiantus Nnanna Onu entscheidet das Spiel

Nach dem Ausgleich bleibt der FSV Optik Rathenow aktiv. In der 78. Minute erzielt Christiantus Nnanna Onu das 2:1. Mit diesem Treffer dreht der FSV Optik Rathenow die Partie endgültig zu seinen Gunsten. Auf Seiten der Gäste kommt in der 77. Minute Mark-Oliver Wittek für Florian Miftari ins Spiel. Am Ergebnis ändert das nichts mehr: Der FSV Optik Rathenow gewinnt mit 2:1 gegen den FC Viktoria 1889 Berlin.

Einordnung der Tabellensituation

Mit dem Heimsieg verbessert sich der FSV Optik Rathenow auf Tabellenplatz zehn der NOFV-Oberliga Nord. Nach 14 Spielen stehen fünf Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis beträgt 22:26, die Punktausbeute 18 Zähler. Hinter dem FSV Optik Rathenow rangiert die SG Dynamo Schwerin mit 16 Punkten (22:20 Tore).

Ausblick auf das Spiel in Wismar

Für den FSV Optik Rathenow geht es in der NOFV-Oberliga Nord mit einem Auswärtsspiel weiter. Am Samstag, 29.11.2025, tritt die Mannschaft beim FC Anker Wismar an. Anstoß ist um 13 Uhr. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Viktoria 1889 Berlin im Rücken reist der FSV Optik Rathenow zuversichtlioch nach Wismar.