Stark in der Defensive: TuS-Reserve feiert souveränen Sieg Wildsteig/Rottenbuch

Alles wieder im Lot bei der U23 des TuS Geretsried: Das Team um Kapitän Marc Thiess feierte am Sonntag mit dem 3:0-Erfolg den ersten Sieg gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch – das Hinspiel im Isarau-Stadion endete 2:2 – und klettert in der Tabelle wieder auf Platz zwei. „Das war ein sehr souveräner Auftritt. Ich bin heute sehr, sehr zufrieden“, stellte Trainer Lukas Haustein nach dem Schlusspfiff fest, dass das Ergebnis den Spielverlauf auch zahlenmäßig treffend widerspiegelt.

Etwa 20 Minuten beschnupperten sich beide Teams, „aber nach der Abtastphase haben wir das Spiele immer besser kontrolliert“, so der TuS-Coach. Ausgehend von einer sehr überzeugenden Abwehrleistung. „Mannschaftstaktisch war das defensiv eine sehr starke Leitung“, stellte Haustein fest. So suchten die Gastgeber ihr Glück vorwiegend mit Schüssen aus dem Rückraum, ohne dass dadurch das Nervenkostüm von TuS-Torhüter Lukas Günther übermäßig strapaziert worden wäre. Auf der Gegenseite entsprang die Gästeführung quasi als Zufallsprodukt: Als der gegnerische Innenverteidiger bei einem weiten Zuspiel aus dem Geretsrieder Feld nicht entschlossen reagierte, schaltete Fabian Raic „einen tollen Turbo ein“ (Haustein) und markierte mit starker Einzelleistung das 1:0 in der 39. Minute. Drei Minuten erhöhte Marc Thiess auf 2:0: FC-Torhüter Johannes Greinwald lenkte zunächst einen Schuss von Georg Kanzler mit starker Parade zur Ecke, ließ den Eckball dann jedoch falls – genau vor die Füße des TuS-Spielführers.

In der zweiten Halbzeit ließen die Geretsrieder nichts mehr anbrennen und sorgten zum richtigen Zeitpunkt für die Entscheidung: Thomas Schnaderbeck schloss eine Kombination über Philip Kinder und Georg Kanzler per Direktabnahme zum 3:0 ab. „Danach war auch der letzte Rest-Widerstand gebrochen“, so TuS-Coach Haustein, dessen Elf am kommenden Samstag die SG Aying/Helfendorf im Isarau-Stadion zu Gast hat.