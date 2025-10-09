– Foto: Marcel Minar

Stark gespielt, bitter verloren Trotz einer engagierten und phasenweise spielbestimmenden Leistung musste sich der TSV Gera-Westvororte dem FC An der Fahner Höhe knapp mit 1:2 geschlagen geben. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Fahner Höhe Westvororte

In einem intensiven Verbandsliga-Spiel bei Dauerregen überzeugte der TSV über weite Strecken, ließ aber erneut zu viele Chancen ungenutzt. BERICHT in Anlehnung an Vereinsbericht des TSV Gera-Westvororte

Kalte Dusche nach starkem Start Die Partie begann mit einem ersten Warnschuss der Gäste: Ein abgefälschter Ball landete am Außenpfosten des Geraer Tores. Nur eine Minute später setzte der TSV ein erstes Ausrufezeichen – Mouctar Diallo setzte sich über die rechte Seite stark durch und legte überlegt auf Sascha Winefeld zurück. Aus fünf Metern jagte dieser den Ball jedoch freistehend über das Tor. Dann die eiskalte Antwort des Favoriten: Über die linke Seite kombinierte sich der FC in der 5. Minute schnell und präzise nach vorn, die Flanke in den Strafraum kam punktgenau auf Kenny Synold – der traf direkt und unhaltbar zur frühen Gästeführung. Ein sehenswerter Spielzug, der die individuelle Klasse der Gäste zeigte. Westvororte reagierte unbeeindruckt. Zunächst scheiterte Markus Klotz freistehend am gut reagierenden FC-Keeper, auch ein scharfer Abschluss von Christian Kruschke wurde mit Mühe pariert. Gera war nun das aktivere Team – doch der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete der FC schnell um. Marc Fleischhauer erkannte, dass TSV-Keeper Cedric Thrum etwas zu weit vor seinem Tor stand – und hob den Ball gefühlvoll und präzise aus rund 30 Metern über ihn hinweg ins Netz. Ein technisch starker Heber zum 0:2 (15.), der mitten in die Geraer Druckphase fiel. Gera gab sich nicht auf. Nur zehn Minuten später belohnte sich der TSV für den Aufwand: Sascha Winefeld schaltete nach einem Ballverlust des FC blitzschnell und schickte Mouctar Diallo auf die Reise. Der legte sich den Ball mit Tempo vor, enteilte seinem Gegenspieler und traf aus 16 Metern flach und platziert ins Eck – das verdiente 1:2 (25.), das den TSV endgültig zurück ins Spiel brachte.

Viel Einsatz, viele Chancen – aber kein weiterer Treffer In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Westvororte drängte auf den Ausgleich, kam mehrfach gefährlich vor das Tor – unter anderem durch Klotz, Kurth und erneut Diallo. Fahner Höhe verteidigte mit viel Einsatz, war bei Kontern gelegentlich gefährlich, blieb im Abschluss jedoch harmloser als im ersten Durchgang. Gäste-Kapitän Machts verpasste die Entscheidung per Kopfball am Kasten der Gastgeber vorbei. Die Schlussphase gehörte dem TSV. In der Nachspielzeit forderten die Gastgeber nach einem Handspiel im Strafraum Elfmeter – der Pfiff blieb jedoch aus. Stattdessen entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für die Gäste, was auf Geraer Seite für Unverständnis sorgte. Kurz darauf war Schluss.