Stark gekämpft, dennoch verloren

SG Wasser/Kollmarsreute – SV Endingen II 2:1 (2:1)

Tore: 0:1 Schlegel (2.), 1:1 Seiboth (27.), 2:1 Bürkin (40.)

Am vergangenen Sonntag musste der SV Endingen II bei der SG Wasser/Kollmarsreute antreten. Leider reichte eine frühe Führung nicht zu einem Punktgewinn. Der SVE überzeugte kämpferisch und in der ersten Halbzeit auch spielerisch. Dennoch ging man wieder mit Null Punkten vom Platz.

Bereits in der 2.Spielminute gingen die Gäste mit 0:1 in Front. Ein Eckball von Tim Lubig wurde aus dem 16er geköpft. Aber genau vor die Füße von Maxi Schlegel. Dieser fackelte nicht lange und feuerte ein Geschoss ab. Der Ball wurde immer länger und schlug unhaltbar im langen Eck ein. Die Gäste zeigten sich formverbessert. Angriffe der Gäste wurden abgefangen. Man versuchte sich spielerisch zu lösen und den pfeilschnellen Maxi Schlegel in Laufduelle zu schicken. Dies gelang, doch zum 0:2 sollte es nicht reichen. Dennoch kamen die SG Wasser/Kollmarsreute auch zu zwei guten Abschlüssen. Erst konnte SVE-Keeper Laurin Lettow im 1vs1 gegen Gordijenko retten, doch kurz darauf war auch er machtlos. Nach einer Flanke wurde der Ball mit der Brust abgelegt und Seiboth schoss ins lange Eck – 1:1 (27.). Danach hatte Tim Lubig das 1:2 auf den Fuß, doch sein Freistoß war etwas zu hoch. Kurz vor der Pause gingen dann dennoch die Gastgeber in Führung. Wieder nach einer zielgenauen Flanke, kam ein SG W/K-Stürmer an den Ball. Sein Kopfball aus kürzester Distanz konnte Laurin Lettow noch parieren, doch der zweite Kopfball fand den Weg ins Tor. Hier war die SVE-Defensive nicht ganz auf der Höhe.

Zur zweiten Halbzeit nahmen sich die Mannen von Interimstrainer Enis Azemi einiges vor. Denn der Spielverlauf war bis dato ausgeglichen. Doch es sollte anders kommen. Der Gastgeber stellte taktisch um und auf SVE-Seite musste Spielmacher Robet Berisic ausgewechselt werden. Der SVE verlor komplett den Zugriff im Mittelfeld und sah sich einen Sturmlauf gegenüber. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das SVE-Gehäuse. Offensiv hatte man keinerlei Durchschlagskraft mehr. Die Gästeabwehr versuchte alles um die Löcher zu stopfen und warfen sich in jeden Schuss. Dennoch hatte die SG zahlreiche Torchancen. Entweder war Laurin Lettow im Weg oder das eigene Unvermögen. So einen ausgelassenen Chancenwucher hätte eigentlich bestraft gehört. Doch das Spiel kostete auf tiefem Boden zu viel Kraft. Man warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch zu einer hochkarätigen Chance sollte es nicht mehr kommen