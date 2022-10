– Foto: Mario Elsner-Havo

Stark gekämpft, aber ohne Erfolg

Nach dem Erfolg aus dem letzten Heimspiel ging man voller Selbstbewusstsein in die Partie gegen den Tabellennachbarn aus Triptis. Jedoch in Minute zwei der erste Dämpfer, der schnelle Triptiser Linksaußen tankte sich in den Strafraum und Boro kam leider einen Schritt zu spät. Vogt im Tor des FSVII erahnte zwar die richtige Ecke, doch der Elfmeter war zu platziert und straff geschossen, 0:1 (2.min). ORLATAL schüttelte sich kurz und erspielte sich zusehends mehr Chancen. Patte völlig freistehend vergab die nächste große Chance zum Ausgleich. Wenige Minuten später dann das 1:1, Freistoß an der Mittellinie, der Ball segelte durch den Strafraum und Toni in bester Flugkopfballmanier nagelte den Ball ins lange Eck. Danach offener Schlagabtausch, wiederholt mehrere gute Möglichkeiten zur Führung auf beiden Seiten und Triptis machte es dann leider etwas besser und vollendete zur 1:2 Führung (28.min) nachdem die Heimelf das Leder nicht richtig aus dem Strafraum bekam. ORLATAL oftmals dem Ausgleich näher, kassierte unnötiger Weise abseitsverdächtig unmittelbar vor der Halbzeit das 1:3 durch Neupert, der sich wieder über links durchsetzte und Vogt im Tor keine Chance ließ. In Durchgang zwei dann ORLATAL die etwas bessere Mannschaft, jedoch Triptis immer wieder gefährlich durch Konter. Zweimal lag der Ball im Tor der Triptiser, doch jedesmal hob der Linienrichter die Fahne. In der 86. min war es dann Mo, der die gegnerische Abwehr hinter sich ließ und nur per Foul vom Torhüter zu stoppen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte er zum 2:3 Anschluss. Die letzten Minuten rannte der FSVII an, das glücklichere Ende hat dieses Mal Triptis und so blieb es beim 2:3 für die Gegner. Kopf hoch und weiter geht es. Die erste Kreisliga Saison ist hart und jeder Fehler wird umgehend bestraft, ABER verstecken brauchen sich die ORLATALer JUNGS keinesfalls.

Am Samstag geht es zu Hause gegen Mossbach II ab 13Uhr erneut auf Punktejagd. Lieben Dank an unsere tollen FANS.