Stark gekämpft! Aber erneut steht der SV Stahl ohne Punkte da!

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Der SV Stahl hat am Wochenende in Haarhausen eine unglückliche Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einer starken kämpferischen Leistung und großem Einsatz über 90 Minuten stand die Mannschaft am Ende ohne Punkt da. Von Beginn an zeigte das Team eine geschlossene Vorstellung, machte den Gastgebern das Leben schwer und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Der Lohn für den engagierten Auftritt folgte kurz nach der Pause: In der 49. Minute brachte Jan Lorenz den SV Stahl nach Vorarbeit von Leonard Ott verdient mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange – Haarhausen schlug prompt zurück und erzielte den Ausgleich. In einer intensiven Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang den Hausherren schließlich der Treffer zum 2:1. Der SV Stahl hatte kurz vor Schluss noch eine große Möglichkeit zum Ausgleich, vergab diese jedoch unglücklich. Trotz der Niederlage zeigte sich die Mannschaft mit starker Mentalität und Teamgeist. Der Einsatz stimmte, und die Leistung macht Mut für die kommenden Aufgaben. Ein Wermutstropfen bleibt die Verletzung von David Schmidt, der frühzeitig ausgewechselt werden musste. Gute Besserung, David!