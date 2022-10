Stark ersatzgeschwächt: Kehlens Dritte verliert

So., 09.10.2022, 14:00 Uhr

Kehlens Dritte musste mit einer Mannschaft antreten, die so noch nicht zusammen gespielt hat. Zu viele Ausfälle waren an diesem Tag zu beklagen – und dies merkte man dem Spiel des SVK an. Dennoch erarbeitete sich der SVK Chancen und machte das 1:0. Durch eine unglückliche Torhüter-Aktion seitens der Gastgeber machte Weingarten dann den Ausgleich – und dies bedeutete einen Bruch im Kehlener Spiel. Die Gäste konnten auf 1:3 davon ziehen.