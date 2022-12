Stark ersatzgeschwächt

Mit stark ersatzgeschwächter Mannschaft führten in der ersten Halbzeit zu viele Abwehrfehler zum unglaublichen 2:6. Toll dann das Verhalten des Teams in der Halbzeitpause. Es wurden zum ersten mal durch die erfahrenen Spieler die leistungsschwächeren mit ins Boot genommen. Es wurde keiner beschuldigt, sondern das Team besprach sich, wie es in der 2.Halbzeit weitergehen sollte. Die zweite Halbzeit verlor man nur mit 2:3 und hatte dabei ab der 60.Minute viele Möglichkeiten das Ergebnis zu verbessern. Eine gute Moral zeigte Kauthar in der zweiten Halbzeit und stemmte sich gegen diese Niederlage. Jeder kämpfte und man sah eine geschlossene Mannschaft, in der jeder für jeden da war. Man kann mal ein Spiel richtig vergeigen, aber wichtig ist, dass man alles gibt, was man hat. Und das hat jeder in der zweiten Halbzeit von euch getan. Wenn wir diese Mentalität in die Rückrunde5 mitnehmen, werden wir auch wieder fröhliche 😊 Siege feiern. Bis Dienstag.

Trainer