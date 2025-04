Stark erkämpftes Unentschieden beim Tabellenzweiten

Nach zwei Siegen in Folge ging es für die Zweite des FV Bad Waldsee nun gegen die SG Waldburg / Grünkraut II. Die Gastgeber sind das formstärkste Team der Liga aber unsere Jungs wollten natürlich trotzdem etwas Zählbares mitnehmen.

Das Spiel begann zunächst ohne richtige Chancen auf beiden Seiten. Nach etwas mehr als 20 Minuten kamen die Gastgeber dann das erste Mal gefährlich vors Tor, doch FVW Keeper N. Hahn war zur Stelle und verhinderte den Treffer. Kurz darauf rettete auch noch der Pfosten. In der Folge wurde Waldsee aber auch gefährlicher vor dem Tor und das Spiel nahm Fahrt auf. L. Christ eroberte am Sechzehner den Ball und F. Steiner sein Schuss wurde zum Eckball abgefälscht (36.). Den setzte N. Dreher dann nur knapp an der Kiste vorbei. Mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff dann doch die Führung für den FVW. F. Steiner schickte B. Gärtner in die Tiefe und der lässt seinen Gegner gekonnt aussteigen und schob dann ins lange Eck ein (45+1.).