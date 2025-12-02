Stark erkämpftes 3:3 in Saalfeld

In einem dramatischen und stark umkämpften Spiel errungen unsere Frauen ein verdientes 3:3 Unentschieden in Saalfeld. Mit einem reduzierten Kader von 11 Frauen (davon eine B-Juniorin) trat man zu eher ungünstigen Bedingungen die Reise nach Saalfeld an. Das Spiel auf dem Kunstrasen an den Saalewiesen begann relativ zäh. Beide Mannschaften ließen sich im Mittelfeld wenig Spielraum und brachen nur vereinzelt zu Torchancen durch die Defensive durch. Trotz einer guten Defensivarbeit gerieten unsere Frauen in der 11. Minute durch ein Kopfballtor nach einer Ecke in Rückstand (11. 1:0). Entgegen des doch frühen Gegentreffers spielten die Frauen unbeeindruckt weiter. Schließlich landete die Kugel wenig später im Netz. In der 14. Minute, dank einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, nahm sich Magdalena Kratzer ein Herz und versenkte den Ball aus gut 20m Entfernung unter die Latte im Netz der Saalfelder (14. 1:1) Beflügelt durch diesen Treffer spielten unsere Frauen mutiger nach vorn, standen in der Defensive aber auch sicher. Doch die ungenutzten Chancen sollten sich rächen, als in der 42. Minute ein langer Abschlag der Saalfelder zu einem Konter führte und zu einem leider durch unsere Spielerin abgefälschten Torschuss zum 2:1 wurde (42. 2:1). Ein doch herber und ärgerlicher Gegentreffer so kurz vor der Halbzeit.

Wenig später bat der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel starteten die Titans mit einer Pressingphase die letztendlich in der 56. Minute durch eine Flanke von rechts von der Stürmern entgegen der Laufrichtung unserer Torhüter im 3:1 endete (56. 3:1). Trotzdem ließen die Frauen die Köpfe nicht hängen. Dank der positiven Bestärkung ihres Trainers Robert Curth nahmen sie die Herausforderung dieser Partie an. Die Aufholjagd begann schließlich als erneut Magdalena Kratzer nach einer Ecke den Ball mit ihrem schwächeren rechten Fuß in der 64. Minute im Tor des Gegners platzierte (64. 3:2). Spätestens jetzt war bei allen der Wille da, mindestens mit einem Unentschieden vom Platz zu gehen. Die Frauen vom VfB Oberweimar stellten offensiv um, um dieses Ziel zu erreichen. Das hatte jedoch seinen Preis, da die Saalfelder zu einigen Chancen kamen, die jedoch durch unsere bärenstarke Keeperin Alina Bothe entschärft wurden. Das lang ersehnte Warten auf einen Treffer sollte bald enden. Denn in der 78. Minute bekamen unsere Frauen einen Freistoß nahe des Sechszehners. Emilie Dockhorn nahm sich die Kugel und schlenzte den Ball zu einem wunderschönen Freistoßtor in den Winkel des Tores (78. 3:3). Bestärkt durch diesen Treffer sammelte jede Spielerin nochmal Kraft und Willen dieses Unentschieden über die Zeit zu bringen. Wenig später konnte gejubelt werden, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Mit dem Kampfgeist, einer starken Mannschaftsleistung trotz Personalmangels konnte man zufrieden die Heimreise antreten.