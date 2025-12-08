"Stark angefangen und noch stärker nachgelassen" Vahdet dreht Partie

Trainer Nils Reutter fasste den Start so zusammen: „Wir haben die ersten 20 Minuten brutal dominant agiert und hatten alles im Griff.“ Bereits in der 8. Minute brachte Nicolas Krenzek die SVG nach einem starken Auftakt verdient in Führung.

Doch nach der starken Anfangsphase verlor Göttingen zunehmend die Kontrolle. „Danach gab es einen Bruch und es entwickelte sich ein wildes Spiel“, so Reutter. Beide Mannschaften kamen nun zu Chancen, doch während Vahdet effizient blieb, ließ die SVG ihre Möglichkeiten liegen. „Vahdet war eiskalt vor dem Tor und wir haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt oder zu Ende gespielt“, erklärte der SVG-Coach.

Der Ausgleich fiel in der 69. Minute durch Firat Ugrac. In der Schlussphase wurde die Partie immer offener, ehe Ismailcan Usta in der 82. Minute den Siegtreffer für die Hausherren erzielte. Am Ende blieb aus Göttinger Sicht die Erkenntnis, dass der starke Beginn nicht über 90 Minuten bestätigt werden konnte. „Alles in allem stark angefangen und noch stärker nachgelassen“, bilanzierte Reutter. Nach zwei Remis in Serie im direkten Duell mit Vahdet, konnten die Braunschweiger nun also die drei Punkte mitnehmen und mit den Freien Turnern punktetechnisch gleichziehen.

So verabschiedet sich die SVG Göttingen mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause. „Jetzt geht es mit einer mehr als enttäuschenden Niederlagenserie in die Winterpause“, brachte es der Trainer abschließend auf den Punkt. Zuletzt verlor die SVG drei Spiele in Serie und geht auf Platz sieben ins neue Jahr.