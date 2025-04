Stark angefangen, stark nachgelassen

Bereits nach wenigen Minuten hatte man Glück nicht in Rückstand zu gelangen.Nach einer Ecke konnte Keeper Reckhaus einen Kopfball eines völlig freistehendes Hötzers parieren. Ähnlich wie letzte Woche war wohl auch das der Weckruf für die SGDG. Man spielte nun gut von hinten raus, versuchte sich auch durch Konter schnell nach vorne zu kombinieren. Oftmals sehenswert, wurde einer dieser Konter von Fuhrmann aufs Tor gebracht doch der Keeper von Hötzelsroda lenkte das Spielgerät an den Pfosten zur Ecke. Diese konnte von Schlupp zum verdienten 0:1 eingenickt werden. (35.)

In der Zweiten Halbzeit knüpfte man zunächst an die Leistung der ersten Hälfte an, ehe man jedoch Zusehens an Spielanteilen verlor, da man das Spiel nicht mehr flach über die Mitte versuchte, sondern überhastet und zu aufgeregt den Ball einmal mehr Diagonal über den Platz jagte. So erspielte sich Hötzelsroda immer öfter Chancen, welche zunächst durch einen starken Reckhaus abgewehrt werden konnten. Erst in der Nachspielzeit landete ein wahrhafter Sonntagsschuss von Lorke aus gut 20 Metern unhaltbar im linken Giebel und markierte den nicht unverdienten 1:1 Endstand. (90.)