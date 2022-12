Auch Julian Brandt (r.) gehört zu den Kunden von Melih Benderlioglu. – Foto: privat

Star-Friseur mit Appell für Nächstenliebe Melih Benderlioglu frisiert in seinem Salon in Düsseldorf normalerweise den Reichen und Schönen die Haare. In der Weihnachtszeit fällt er aber durch eine warmherzige Aktion auf: Er schenkt Obdachlosen einen kostenlosen Friseurbesuch. Warum er das macht.

Der Düsseldorfer Friseur Melih Benderlioglu eilt von Erfolg zu Erfolg. 2015 hatte er sich einen Namen gemacht, als er Deutscher Meister der Friseure wurde. Im März 2021 hatte er sich schließlich selbstständig gemacht und firmiert unter „Hairlounge by Melih“ an der Talstraße in Düsseldorf. Viele Prominente zählen zu seinen Kunden. Er verfügt mittlerweile über ein imposantes Netzwerk.

Auch die Nationalspieler Mario Götze und Kevin Trapp zählen zu seinen Kunden. Bei allem Erfolg vergisst Benderlioglu aber auch nicht, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Seit Jahren engagiert er sich bereits für bedürftige Menschen, kooperiert unter anderem mit der Düsseldorfer Tafel. Am vergangenen Donnerstag und Samstag lud er beispielsweise fünf Obdachlose in seinen Salon in Düsseldorf-Friedrichstadt ein und spendierte ihnen Wellness zum Nulltarif. Haare waschen, schneiden, frisieren – das volle Wohlfühlprogramm eben. Für Benderlioglu eine Herzensangelegenheit. „Sie haben mir ihre Lebensgeschichte offenbart und erzählt, wie es dazu kam, dass sie nun auf der Straße leben müssen. Das war sehr emotional für mich", erzählt der 35-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Mich macht es unfassbar glücklich, wenn ich diesen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann – vor allem in der Weihnachtszeit."