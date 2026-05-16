Stapelmoor schlägt eiskalt zu und klettert auf Platz 2 Nervenkitzel an der Spitze von Gerry Grave · Heute, 12:47 Uhr · 0 Leser

In der Ostfrieslandklasse A1 spitzt sich der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze zur Ostfrieslandliga dramatisch zu. Sechs Mannschaften befinden sich in der Schlussphase der Saison noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Die Ausgangslage birgt enorme Brisanz, da nur der künftige Meister den direkten Aufstieg sicher hat. Dem Vizemeister bleibt der beschwerliche Umweg über die Relegationsspiele. Ein besonderer Spannungsfaktor ist das verzerrte Tabellenbild: Während einige Teams bereits vier Begegnungen absolviert haben, weisen andere Konkurrenten erst zwei ausgetragene Partien auf. Jedes Match wird in dieser Konstellation zu einer mentalen und physischen Zerreißprobe.

Gesellige Atmosphäre trotz Regenwetter Vor diesem Hintergrund standen sich der TSV Lammertsfehn und der SV Teutonia Stapelmoor in einem mit Spannung erwarteten Verfolgerduell gegenüber. Für beide Vereine ging es um viel – die Aufstiegschancen sollten gewahrt werden. Die Kulisse spiegelte die Bedeutung der Partie wider: Rund 150 fußballbegeisterte Zuschauer sorgten für den passenden Rahmen. Nachdem die Fans anfangs noch im Regen Schutz suchen mussten, ergatterten sie später einen gemütlichen Platz direkt entlang der Linie, wo eine ausgesprochen gesellige Atmosphäre herrschte. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, geprägt von hohem Tempo und taktischer Disziplin. Die Gastgeber aus Lammertsfehn wollten mit einem Heimsieg an den Spitzenplätzen dranbleiben. Die Gäste hielten jedoch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegen, die letztlich den Unterschied ausmachte.

Doppelschlag schokt die Hausherren

Der SV Teutonia Stapelmoor erwischte den besseren Start und präsentierte sich in den entscheidenden Momenten als das kaltschnäuzigere Team. Die taktische Marschroute ging bereits in der Anfangsphase voll auf. Nach nur fünf gespielten Minuten gelang den Gästen der vielumjubelte Führungstreffer: Nach einem präzisen Pass von Marco Engels schaltete Felix Lange am schnellsten und drückte das Leder zum frühen 1:0 über die Linie. Dieser Nackenschlag zeigte Wirkung beim TSV Lammertsfehn, der fortan sichtlich nervöser agierte. Stapelmoor nutzte diese Verunsicherung aus und legte in der 35. Minute nach. Marco Engels feuerte einen gefährlichen Distanzschuss ab, den der gegnerische Torwart nur nach vorne abwehren konnte. Tim Bosma lauerte sträflich frei, reagierte gedankenschnell und versenkte den Rebound eiskalt zum 2:0-Pausenstand. Defensivbollwerk sichert den verdienten Erfolg Nach dem Seitenwechsel versuchte Lammertsfehn mit erhöhtem Risiko den Anschlusstreffer zu erzwingen. Zudem stand die Defensive des SV Teutonia Stapelmoor wie ein Bollwerk. Die Gäste verteidigten den Vorsprung mit geschicktem Stellungsspiel und hoher Laufarbeit, sodass kein kontrollierter Abschluss der Hausherren zustande kam.