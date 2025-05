Stanislao Apicella schießt den VfR Fischeln in die Bezirksliga

In der Formtabelle liegt Schlusslicht Fortuna Dilkrath aktuell auf Rang fünf, damit gelingt immerhin ein versöhnlicher Abschluss in der Landesliga. Beim 3:1-Sieg über TuRU Düsseldorf war Philipp Stephan Wiegers für den Unterschied verantwortlich.

DJK Fortuna Dilkrath – TuRU Düsseldorf 3:1

DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Louis Claser, Mats Zechlin, Philipp Stephan Wiegers, Niklas Mülders, Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen (57. Leon Rene Meis), Ole Zechlin, Tacettin Muslubas (85. Ceyhun Doganer), Leon Hammerschmidt (60. Jonas Gries), Edward Lomotey (80. Rida Ait Baha)

TuRU Düsseldorf: Daniel Schäfer, Daniel Rey-Alonso (65. Francisco Luis Carrasco Romero), Yannick Wollert (12. Anel Peco), Amin Saouti, Chihyun Jung, Florian Josip Berisic, Cihan Caliskan, Sahin Ayas, Selcuk Yavuz (89. Melfraxave Chuisse), Melva Luzalunga, Diyar Turan - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Edward Lomotey (4.), 2:0 Philipp Stephan Wiegers (13. Handelfmeter), 3:0 Philipp Stephan Wiegers (59.), 3:1 Sahin Ayas (66.)

Morgen, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30



Morgen, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II FC Remscheid FC Remscheid 13:00





Morgen, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen Victoria Mennrath Mennrath 15:30





Morgen, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova VSF Amern VSF Amern 15:30



Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRU Düsseldorf

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Cronenberger SC - SC Velbert

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid

So., 25.05.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SG Unterrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - ASV Einigkeit Süchteln

So., 25.05.25 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Kapellen-Erft

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern



34. Spieltag

Sa., 31.05.25 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Cronenberger SC

So., 01.06.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 01.06.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 01.06.25 15:30 Uhr VSF Amern - Holzheimer SG

So., 01.06.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 01.06.25 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen