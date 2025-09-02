Stanisic traf bei Bayern-Sieg auf Spieler, der ihn bei 1860 verdrängte

Beim FC Bayern nimmt Josip Stanisic als vielseitiger Verteidiger eine wichtige Rolle ein. Beim Sieg über Wiesbaden traf der Kroate auf einen alten Konkurrenten.

München – Gegen den SV Wehen Wiesbaden setzte sich der FC Bayern München im DFB-Pokal erst in der Nachspielzeit durch. Letztlich erlöste Harry Kane den Rekordmeister spät mit einem Kopfball. Abseits davon fand jedoch noch ein Wiedersehen zweier ehemaliger 1860-Jugendspieler statt.

Nachdem Stanisic aussortiert wurde, übernahm ein gewisser Fabian Greilinger seinen Platz bei den Junglöwen. Der Verteidiger wechselte aus der Jugendabteilung von Wacker Burghausen nach München. Die Karrieren der beiden Verteidiger-Talente verlief seitdem sehr unterschiedlich. Greilinger biss sich bei den Giesingern durch und schaffte im Jahr 2019 über die zweite Mannschaft den Sprung in den Profikader. Für die Löwen lief er in 138 Spielen als Linksverteidiger und Linksaußen auf. Im Sommer 2024 verließ Greilinger seinen Ausbildungsverein und schloss sich ablösefrei dem SV Wehen Wiesbaden an.

Bis zum Sommer 2015 lief Bayern-Verteidiger Josip Stanisic für die Jugendmannschaften des Stadtrivalen TSV 1860 München auf. Zum 1. Juli 2015 verließ der gebürtige Münchner die Löwen allerdings und schloss sich dem SC Fürstenfeldbruck an. „In der U15 war ich dann körperlich etwas zurück, und als klar war, dass ich nicht bei 1860 bleiben werde, bin ich zu Fürstenfeldbruck gegangen, weil mein bester Kumpel dort gespielt hat“, erklärte der 25-Jährige einst den Schritt zurück auf der Webseite des FC Bayern.

Über Fürstenfeldbruck, zum FC Bayern München und zum Nationalspieler

Stanisic's Karriereweg dagegen verlief ganz anders. In seinen zwei Saisons beim SC Fürstenfeldbruck spielte sich der Kroate in den Fokus des FC Bayern. 2017 folgte dann der Wechsel in die U17 des Rekordmeisters. Seitdem durchlief Stanisic die Jugendmannschaften des FC Bayern und schaffte den Sprung zur Zweitvertretung der Roten. Dort gehörte er zur Mannschaft, welche 2020 sensationell die 3. Liga gewann.

Sein Bundesdiga-Debüt feierte der Verteidiger im April 2021 gegen Union Berlin. Seit der Spielzeit 2021/22 war Stanisic dann fester Bestandteil des Münchner Profikaders. Während seiner einjährigen Leihe zu Bundesliga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen feierte er zudem das Double. Seit seiner Rückkehr nach München nimmt der 25-Jährige beim Rekordmeister eine wichtige Rolle ein. Trainer Vincent Kompany schätzt den inzwischen zum kroatischen Nationalspieler aufgestiegenen Verteidiger aufgrund seiner Variabilität. Sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf beiden Außenverteidiger-Positionen kann Stanisic eingesetzt werden.

Bei Bayern-Sieg: Stanisic's Wiedersehen mit Greilinger

So auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden. Nach seiner Einwechslung in der 78. Minute sollte Stanisic als linker Verteidiger die Defensive der Münchner stärken. Auf dem Platz traf der 25-Jährige dabei auf den Mann, der ihn zehn Jahre zuvor bei 1860 München verdrängt hatte. Bei den Wiesbadenern hatte einige Minuten zuvor Fabian Greilinger das Spielfeld betreten.

Am Ende setzten sich die haushohen Favoriten aus München dank eines Last-Minute-Treffers durch Stürmerstar Harry Kane knapp mit 3:2 durch. Verteidiger Stanisic half dabei mit, den Sieg über die Zeit zu retten. Sein Karriere-Weg ist definitiv ein Beweis dafür, dass man sich von vermeintlichen Rückschritten nicht aus der Bahn werfen lassen sollte. Er hat gezeigt, dass man auch auf Umwegen den Sprung in die große Fußball-Welt schaffen kann. (ng)