Standortbestimmung in Suhl

Suhl: Zurück auf der Landesklassenbühne

Nach dem direkten Wiederaufstieg geht es für den SSV 06 darum, sich in der Landesklasse zu behaupten. In der Sommervorbereitung arbeitete das Team unter dem neuen Trainer Sven Stößel intensiv an den Grundlagen. Der Coach ist kein Unbekannter im Verein und fand sich schnell zurecht: „Da ich den Verein und die handelnden Personen alle schon länger kenne, habe ich mich sofort gut eingefunden.“ Trotz Urlaubssorgen und einem nie ganz kompletten Kader sieht Stößel sein Team auf einem guten Weg: „Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam funktioniert sehr gut. Natürlich brauchen wir noch Zeit, um unsere Abläufe zu optimieren.“

Dass mit Gotha gleich ein echter Prüfstein wartet, nimmt der Trainer sportlich: „Den Spielplan kann man sich nicht aussuchen. Positiv ist jedenfalls, dass wir ein Heimspiel haben. Gotha wird ein sehr harter Brocken – spielerisch stark und gut organisiert. Aber genau gegen solche Teams macht es Spaß.“ Trotz personeller Ausfälle will Suhl mutig auftreten: „Wir wollen alles in die Waagschale werfen und ein Duell auf Augenhöhe bieten. Auch wenn ich im Urlaub bin, wird mein Team von Basti Bohne und Marcel Kunze gut vertreten. Ich hoffe, wir starten mit einem positiven Ergebnis und nehmen lehrreiche Erkenntnisse mit.“

Gotha: Mit breiter Brust zum Pokalauftakt

Der FSV Wacker 03 Gotha geht nach einer intensiven Vorbereitung mit einem guten Gefühl in die Saison. Trainer Norman Bonsack sieht sein Team gut gerüstet für die Pflichtspielpremiere: „Wir haben unsere Neuzugänge schnell und vor allem gut integrieren können und ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm hinter uns. Dabei standen neben der Fitness auch Teambuilding und vor allem Spielphilosophie auf der Agenda.“ Zwar war auch in Gotha die Urlaubszeit ein begleitender Faktor, doch die Mannschaft habe „gut gearbeitet und entsprechend auch individuell ihr Programm abgespult. Dementsprechend sind wir momentan voll im Soll. Des Weiteren konnten wir in den Prozessen und Inhalten auf die letzte Saison aufbauen und versuchen nun den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen“, so Bonsack.

Zum Gegner aus Suhl äußert sich der Coach respektvoll, aber selbstbewusst: „Ich erwarte ein Spiel, welches von dem typischen Charakter eines Pokalspiels zu dem Zeitpunkt der Serie geprägt ist. Sicher wird nicht alles zu 100 Prozent klappen, aber wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen."

Fazit: Spannung garantiert

Auch wenn die Favoritenrolle beim erfahrenen Landesklasse-Team aus Gotha liegt, dürfte sich der 1. Suhler SV 06 keineswegs kampflos ergeben. Die Mannschaft will ihren Heimvorteil nutzen, für eine Überraschung sorgen und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. Für beide Teams ist das Pokalspiel auch ein Fingerzeig – denn nur drei Wochen später kommt es bereits in der Liga erneut zum Aufeinandertreffen. Am Samstag geht es zunächst aber um das begehrte Weiterkommen im Pokal – und vielleicht um das erste kleine Ausrufezeichen der neuen Spielzeit.