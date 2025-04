Standortbestimmung im Nachholspiel

Mit 36 Punkten rangiert der LFV auf Rang sieben – ein ordentliches Polster, das jedoch durch die enge Tabellensituation schnell schmelzen könnte. Die Mannschaft von Spielertrainer Alexandru Cucu ist seit drei Spielen sieglos und hat 2025 – mit Ausnahme des klaren Erfolgs gegen Kellerkind Aulatal – noch nicht überzeugen können. Insbesondere der jüngste Auftritt in Bronnzell, bei dem der LFV trotz Führung und großem Aufwand in Unterzahl verlor, reiht sich in eine Serie durchwachsener Auftritte ein. Wieder einmal muss Cucu die Aufstellung umbauen – unter anderem fehlt Andrei Bursuc nach seiner Roten Karte gesperrt, Jerome Kirschner fällt verletzt aus.

Der KSV Hessen Kassel II reist mit 54 Punkten im Gepäck nach Hessisch Lichtenau – sechs Zähler fehlen derzeit auf den Relegationsplatz. Nach dem überzeugenden 3:2 in Bad Soden ließen die Nordhessen zuletzt gegen Flieden wichtige Punkte liegen. „Die Niederlage war sehr unglücklich“, erklärt Angreifer Ilias El Hammiri. „Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser und hätten sogar einen Elfmeter bekommen müssen. So ist Fußball – mal gewinnt man, mal verliert man.“ Kassel musste zwei Strafstöße gegen sich hinnehmen und verlor spät.

Der Blick geht dennoch weiter nach oben. „Solange wir aufsteigen können, wollen wir das auch“, betont El Hammiri. Zwar sei es kein Muss, aber man habe als Aufsteiger bewiesen, dass man in dieser Liga mithalten könne. Für das Nachholspiel muss der torgefährliche Angreifer jedoch passen – beruflich ist er derzeit in Frankfurt gebunden. Die Unterstützung für seine Mannschaft bleibt dennoch: „Ich bin mit dem Kopf bei den Jungs – auf weitere drei Punkte!“

Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 – ein spätes Tor des KSV verhinderte damals einen Lichtenauer Auswärtssieg. Auch diesmal dürfte viel davon abhängen, wie konstant die junge Kasseler Mannschaft ihre Leistung abrufen kann – und ob der LFV wieder einen Schritt aus der Formdelle macht.