Standortbestimmung im "kleinen Derby"

Nach einem äußerst holprigen Saisonstart hat sich Eisenberg zuletzt gefangen. Drei Partien in Folge blieb die Eintracht ungeschlagen, dazu gab es eine starke Leistung gegen das Spitzenteam aus Schmölln. Für Ronny Böhme kommt der Aufschwung nicht zufällig: „Wir haben diese Saison so viele langzeitverletzte Spieler und müssen von Spieltag zu Spieltag schauen, wie wir auflaufen. Es geht jetzt wieder in die richtige Richtung, nach und nach kommen wichtige Spieler zurück und wir können wieder variieren.“ Gerade die hohe Personalfluktuation habe das Team über Wochen ausgebremst. Mit jedem Rückkehrer werde aber wieder mehr Stabilität auf den Platz gebracht. Besonders spürbar: Die Eintracht ist wieder in der Lage, taktisch flexibler zu agieren und Spiele auch in engen Situationen zu kontrollieren.

Ziele bleiben realistisch – der Klassenerhalt steht über allem

In den vergangenen Jahren spielte Eisenberg konstant um die vorderen Plätze mit. Doch nach dem schwierigen Start bewertet das Team seine Situation nüchtern. Böhme unterstreicht, dass man sich bewusst von tabellarischem Druck freimachen will: „Wir schauen nicht nach oben oder unten in der Tabelle, sondern nur auf uns. Wir wollen jede Woche so viele Punkte wie möglich sammeln und weiter guten Fußball spielen. Jeder kann jeden schlagen in unserer Liga. Erstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt.“ Der Fokus liege klar auf kontinuierlicher Weiterentwicklung. Besonders in einer Liga, die in dieser Saison extrem eng beieinander liegt, sei jeder Punkt wertvoll.

Turbulente Wochen – doch das Team rückt zusammen

Nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes war die Lage bei der Eintracht zuletzt angespannt. Böhme spricht offen darüber, zeigt sich aber optimistisch: „Die letzten Wochen waren nicht ganz einfach für uns alle. Wir sind aber wieder auf dem Weg in die richtige Richtung. Der Zusammenhalt bei uns in der Truppe ist super. Dass es mal Unstimmigkeiten gibt, gerade in unserer Tabellensituation, ist klar.“ Der langjährige Eintracht-Spieler betont den inneren Kern der Mannschaft: Die Spieler ziehen an einem Strang – und genau das sei der Schlüssel, um sportlich wieder Konstanz zu finden. Die Stimmung im Umfeld habe sich ebenfalls stabilisiert, was laut Böhme enorm wichtig für das Gesamtgefüge sei.