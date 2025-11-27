Standortbestimmung im "kleinen Derby"

Für den SV Eintracht Eisenberg steht am Wochenende ein besonderes Duell an. Es geht zum Aufsteiger nach Ehrenhain – ein Gegner, der für viele im Verein noch aus alten Thüringenliga-Zeiten bestens bekannt ist.
FuPa Thüringen hat im Vorfeld mit Eisenbergs Routinier Ronny Böhme gesprochen. Der 30-Jährige gehört seit vielen Jahren zum festen Kern der Mannschaft und ordnet die aktuelle Lage der Eintracht ein.
Nach einem äußerst holprigen Saisonstart hat sich Eisenberg zuletzt gefangen. Drei Partien in Folge blieb die Eintracht ungeschlagen, dazu gab es eine starke Leistung gegen das Spitzenteam aus Schmölln. Für Ronny Böhme kommt der Aufschwung nicht zufällig: „Wir haben diese Saison so viele langzeitverletzte Spieler und müssen von Spieltag zu Spieltag schauen, wie wir auflaufen. Es geht jetzt wieder in die richtige Richtung, nach und nach kommen wichtige Spieler zurück und wir können wieder variieren.“ Gerade die hohe Personalfluktuation habe das Team über Wochen ausgebremst. Mit jedem Rückkehrer werde aber wieder mehr Stabilität auf den Platz gebracht. Besonders spürbar: Die Eintracht ist wieder in der Lage, taktisch flexibler zu agieren und Spiele auch in engen Situationen zu kontrollieren.
In den vergangenen Jahren spielte Eisenberg konstant um die vorderen Plätze mit. Doch nach dem schwierigen Start bewertet das Team seine Situation nüchtern. Böhme unterstreicht, dass man sich bewusst von tabellarischem Druck freimachen will: „Wir schauen nicht nach oben oder unten in der Tabelle, sondern nur auf uns. Wir wollen jede Woche so viele Punkte wie möglich sammeln und weiter guten Fußball spielen. Jeder kann jeden schlagen in unserer Liga. Erstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt.“ Der Fokus liege klar auf kontinuierlicher Weiterentwicklung. Besonders in einer Liga, die in dieser Saison extrem eng beieinander liegt, sei jeder Punkt wertvoll.
Nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes war die Lage bei der Eintracht zuletzt angespannt. Böhme spricht offen darüber, zeigt sich aber optimistisch: „Die letzten Wochen waren nicht ganz einfach für uns alle. Wir sind aber wieder auf dem Weg in die richtige Richtung. Der Zusammenhalt bei uns in der Truppe ist super. Dass es mal Unstimmigkeiten gibt, gerade in unserer Tabellensituation, ist klar.“ Der langjährige Eintracht-Spieler betont den inneren Kern der Mannschaft: Die Spieler ziehen an einem Strang – und genau das sei der Schlüssel, um sportlich wieder Konstanz zu finden. Die Stimmung im Umfeld habe sich ebenfalls stabilisiert, was laut Böhme enorm wichtig für das Gesamtgefüge sei.
Mit dem Aufsteiger aus Ehrenhain wartet ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Besonders die robuste Spielweise ist Böhme noch gut in Erinnerung: „Ich erwarte ein sehr körperbetontes Spiel, welches bis zur letzten Minute entschieden werden kann. Ich kenne Ehrenhain noch gut aus Thüringenliga-Zeiten. Jeder muss dort alles geben, gerade kämpferisch, um zu bestehen.“ Zusätzlich rechnet er mit Bedingungen, die das Spiel beeinflussen können: „Ich erwarte einen tiefen Rasen und viele Fans. Beste Voraussetzung für ein kleines Derby.“ Für Eisenberg bedeutet das: maximale Intensität, hohe Laufbereitschaft und ein geschlossenes Auftreten. Ein Sieg wäre nicht nur sportlich wichtig, sondern würde den positiven Trend der letzten Wochen weiter stärken.