Standortbestimmung gegen einen alten Rivalen Der VfV Borussia 06 Hildesheim trifft im Rahmen des Kehrwieder-Cups auf Lupo Martini Wolfsburg von red · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Mit dem Duell gegen Lupo Martini Wolfsburg setzt der VfV Borussia 06 Hildesheim seine Saisonvorbereitung fort. Im Rahmen des Kehrwieder-Cups beim SV Bavenstedt will die Mannschaft von Ridha Kitar ihre positive Entwicklung bestätigen, ehe im Anschluss ein zweitägiges Trainingslager im Harz ansteht.

Der nächste Härtetest führt den VfV Borussia 06 Hildesheim am Samstag nach Bavenstedt. Dort trifft die Domstadtelf ab 13 Uhr auf den langjährigen Oberliga-Rivalen Lupo Martini Wolfsburg. Gespielt wird im Rahmen des traditionsreichen Kehrwieder-Cups, den der SV Bavenstedt ausrichtet. Beide Mannschaften befinden sich in unterschiedlichen Ausgangslagen, verfolgen aber ein ähnliches Ziel. Während der VfV nach einer wechselhaften Vorsaison wieder den Anschluss an die Spitzengruppe der Oberliga herstellen möchte, arbeitet Lupo Martini Wolfsburg nach dem erstmaligen Abstieg aus der Oberliga am direkten Wiederaufstieg aus der Landesliga. Trotz des Abstiegs führen die Wolfsburger weiterhin die ewige Tabelle der Oberliga Niedersachsen an.

Für den VfV bietet die Begegnung eine weitere Gelegenheit, den Stand der Vorbereitung zu überprüfen. Nach dem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den MTV Wolfenbüttel und dem engagierten Auftritt bei der 0:2-Niederlage gegen den Regionalligisten 1. FC Magdeburg II soll die Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt machen. Kitar dürfte erneut vielen Spielern Einsatzzeit geben Cheftrainer Ridha Kitar nutzte die bisherigen Testspiele konsequent, um nahezu dem gesamten Kader Spielpraxis zu verschaffen. Sowohl gegen Wolfenbüttel als auch gegen Magdeburg wechselte er zur Halbzeit nahezu komplett durch. Es ist daher zu erwarten, dass auch gegen Lupo Martini Wolfsburg möglichst viele Spieler Einsatzminuten sammeln werden.