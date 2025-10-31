Standortbestimmung für den HSV in Hettenshausen

Am Freitagabend steht ein spannendes Duell auf dem Spielplan: Hettenhausen empfängt den HSV Rottenegg. Für die Mannschaft von Trainer Christian Müller ist es ein weiteres Spiel, das zeigen soll, wohin die Reise in dieser Saison geht. Mit drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen rangiert Rottenegg derzeit im sicheren Mittelfeld der Tabelle – eine solide Ausgangslage, die man nun festigen möchte.

Während Gastgeber Hettenhausen in den letzten drei Begegnungen lediglich einen Punkt einfahren konnte und zuletzt auch spielerisch hinter den eigenen Erwartungen blieb, zeigt die Formkurve der Rottenegger klar nach oben. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien sprechen eine deutliche Sprache: Selbstvertrauen, Spielfreude und defensive Stabilität sind zurück.

Die Gäste wollen diesen Trend fortsetzen und mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte schaffen. Hettenhausen hingegen hofft auf den Heimvorteil und will mit einem engagierten Auftritt die Wende einleiten. Für Spannung ist also gesorgt, wenn am Freitagabend der Ball rollt.