Standleitung nach Bremen

Mit einer kompakten Defensive, gefährlichen Umschaltmomenten und Treffern zum richtigen Zeitpunkt verschafften sich die Grün-Weißen etwas Luft auf die Abstiegszone und sicherten den vierten Saisonsieg. Besonders bemerkenswert: Es war das erste Ligaspiel der Saison, in dem Erlau ohne Gegentor blieb. Zuvor gelang dies nur einmal in der laufenden Spielzeit – im Landespokal in Kerspleben.
„Natürlich war uns bewusst, dass Gotha mit Volldampf aus der Kabine kommt. Davor hatten wir gewarnt“, kommentierte Beyhl die Halbzeitpause. Doch die Gäste bekamen keinen leichten Start in die zweite Hälfte: Direkt nach Wiederanpfiff konnte Büttner einen Ball nicht festhalten, ein Verteidiger klärte noch auf der Linie, doch Heidmüller reagierte am schnellsten und drosch die Kugel aus Nahdistanz zum 2:0 über die Linie (46.). Hartung hatte in der 51. Minute die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, setzte den Ball jedoch ans Außennetz. So blieb es spannend, und Gotha drückte auf den Anschlusstreffer. Doch Erlau zeigte großen Einsatz, Glück und einen überragenden Gerhard Leicht im Tor verhinderten wiederholt einen Gegentreffer: Fiedler (53.), Wolfersdorf (69.), Heun (71., 84.) und Herda (75., 90.+1) scheiterten allesamt, Gorf traf nur das Lattenkreuz (79.). Den traurigen Schlusspunkt setzte Wolfersdorf, der nach einem harten Einsteigen gegen Luckau die rote Karte sah – eine Entscheidung, die auch Beyhl als zu hart einstufte. „Gelb hätte es auch getan. Das Spiel war fast schon aus“, so der Erlauer Co-Trainer. Mit Leidenschaft in der Defensive und cleveren Kontern brachte Erlau das 2:0 über die Zeit. Neben dem Jubel auf dem Platz gab es auch einen Anruf von Cheftrainer Lipsius aus Bremen, der die Freude seiner Mannschaft aus der Ferne teilte.
Co-Trainer Stephan Beyhl: „Die Jungs sind gut drauf und freuen sich. Gotha hat schon Qualität, das hat man gesehen. Natürlich hatten wir auch etwas Glück, dass Gotha nicht den Anschluss schafft, unterstützt von einem starken Gerhard Leicht. Aber letztendlich war es eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben alle Tugenden reingeworfen und einen wichtigen Sieg eingefahren – für die Moral und die Tabelle.“