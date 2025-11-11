Standleitung nach Bremen

„Wir haben mit Viererkette gespielt, versucht hinten gut zu verdichten, gut zu verschieben und auf Konter gesetzt“, erklärte Co-Trainer Stephan Beyhl, der den abwesenden Lipsius vertrat. Und der Matchplan ging bereits vor der Pause auf. Obwohl Gotha die erste Großchance hatte – Güntzel scheiterte nach einem Steckpass von Fiedler am starken Leicht (5.) –, kamen auch die Gastgeber gefährlich vor das Tor. Fabian Hartung setzte den Ball nach einem Angriff über links knapp am rechten Pfosten vorbei (9.), während Fiedler wenige Minuten später nach Vorlage von Heun über das Tor zielte (12.). Hartung vergab in einer wilden Anfangsviertelstunde die letzte Gelegenheit, als er am Gotha-Keeper Büttner scheiterte (14.). Danach beruhigte sich das Spiel etwas. Gotha hatte mehr Ballbesitz und bestimmte die Partie, während Erlau auf Konter lauerte – und kurz vor der Halbzeit eiskalt zuschlug. Nachdem Greiner noch am Gotha-Keeper scheiterte (37.), brachte Jonas Vogt sein Team in Führung. Der flinke Offensivmann zog von links in Richtung Tor, sah, dass Büttner zu weit vor dem Kasten stand, und chippte den Ball aus etwa 20 Metern über den Torhüter hinweg ins Netz (42.).

„Natürlich war uns bewusst, dass Gotha mit Volldampf aus der Kabine kommt. Davor hatten wir gewarnt“, kommentierte Beyhl die Halbzeitpause. Doch die Gäste bekamen keinen leichten Start in die zweite Hälfte: Direkt nach Wiederanpfiff konnte Büttner einen Ball nicht festhalten, ein Verteidiger klärte noch auf der Linie, doch Heidmüller reagierte am schnellsten und drosch die Kugel aus Nahdistanz zum 2:0 über die Linie (46.). Hartung hatte in der 51. Minute die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, setzte den Ball jedoch ans Außennetz. So blieb es spannend, und Gotha drückte auf den Anschlusstreffer. Doch Erlau zeigte großen Einsatz, Glück und einen überragenden Gerhard Leicht im Tor verhinderten wiederholt einen Gegentreffer: Fiedler (53.), Wolfersdorf (69.), Heun (71., 84.) und Herda (75., 90.+1) scheiterten allesamt, Gorf traf nur das Lattenkreuz (79.). Den traurigen Schlusspunkt setzte Wolfersdorf, der nach einem harten Einsteigen gegen Luckau die rote Karte sah – eine Entscheidung, die auch Beyhl als zu hart einstufte. „Gelb hätte es auch getan. Das Spiel war fast schon aus“, so der Erlauer Co-Trainer. Mit Leidenschaft in der Defensive und cleveren Kontern brachte Erlau das 2:0 über die Zeit. Neben dem Jubel auf dem Platz gab es auch einen Anruf von Cheftrainer Lipsius aus Bremen, der die Freude seiner Mannschaft aus der Ferne teilte.

Co-Trainer Stephan Beyhl: „Die Jungs sind gut drauf und freuen sich. Gotha hat schon Qualität, das hat man gesehen. Natürlich hatten wir auch etwas Glück, dass Gotha nicht den Anschluss schafft, unterstützt von einem starken Gerhard Leicht. Aber letztendlich war es eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben alle Tugenden reingeworfen und einen wichtigen Sieg eingefahren – für die Moral und die Tabelle.“