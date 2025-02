Rüdiger Heiß, Stefan Werner, Olaf Hautzinger und Knut Kircher. – Foto: bz

Standing Ovations für Olaf Hautzinger Sinsheimer Schiedsrichtervereinigung +++ DFB Schiri-Boss Knut Kircher gibt besondere Einblicke +++ Olaf Hautzinger emotional verabschiedet

Der Moment des Abends gebührte Olaf Hautzinger. Unter Standing Ovations für den scheidenden Vorsitzenden der Sinsheimer Schiedsrichtervereinigung und mir der ein oder anderen verdrückten Träne endete die Schiedsrichterversammlung am Freitagabend im Neuen Bahnhof.

"Ihr habt mir immer mehr Kraft gegeben, als dass es Energie gekostet hätte", sagte Hautzinger an die rund 80 anwesenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gerichtet. Nach neun Jahren endete seine Amtszeit (vergangenen Mittwoch erschien dazu ein ausführliches Interview in der RNZ), die folgende Generation ist schon etliche Jahre dabei und mit Stefan Werner leitete sein Nachfolger, der aktuell den Posten interimsweise innehat, durch den Abend. Die Zahl des Tages – 2 000 – erwähnte Werner in seinem Vortrag. So viele Arbeitsstunden hatte Hautzinger in seiner Amtszeit für die Schiedsrichter investiert. Werner brach das runter, "in Summe ist das ein komplettes Arbeitsjahr und das ist eine ganz große Leistung."

Nach den Begrüßungen an Knut Kircher, den Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH und an Rüdiger Heiß, Vizepräsident des badischen Fußballverbands, standen die offiziellen Einführungen der neuen Schiedsrichter bevor. Unter der Leitung von Lehrwart Marc Heiker legten im vergangenen Dezember 18 neue Unparteiische ihren Neulingslehrgang ab, fünf davon aus dem Sinsheimer Kreis. In ihrer ersten Schiedsrichtersitzung durften sie direkt einem ebenso kurzweiligen wie informativen Vortrag Knut Kirchers lauschen. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, 244 Einsätze von 2001 bis 2016, war sozusagen der Stargast des Abends und das nicht zum ersten Mal in Sinsheimer Kreis. 2018 besuchte er bereits eine Sitzung der Schiedsrichtervereinigung und gab Einblicke in die vielfältigen Aufgaben eines Bundesliga-Schiris.

Knut Kircher bei seinem Vortrag. – Foto: bz

"Wir haben eine erfolgreiche Tradition! Lasst uns gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten!", sagte der 56-Jährige, der die Anwesenden immer wieder für ihre Tätigkeiten als Spielleiter lobte und gleichermaßen motivierte: "Ihr habt eine große Verantwortung und das unterschätzt man leider manchmal." Der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH zeigte im Verlauf seines knapp einstündigen Vortrags immer mal wieder aktuelle Szenen des Profifußballs, die für den Schiedsrichter alles andere als eindeutig zu beurteilen waren und fragte bei den Anwesenden nach, wie sie entschieden hätten. Nach und nach entwickelte sich ein offener Austausch zwischen Kircher und den Sinsheimer Schiris. Metin Aktay hatte gleich mehrere Fragen und sorgte für den ein oder anderen Schmunzler. "Was war dein größtes Highlight? Welcher Fehler hat dir schlaflose Nächte beschert und mit welchen Spielern war es im direkten Umgang besonders schwierig?", wollte der Hoffenheimer Schiri von Kircher wissen. Selbiger beantwortete alle Fragen ausführlich und plauderte ein wenig aus den Nähkästchen, etwa wie Dieter Hoeneß als damaliger Manager von Hertha BSC Berlin nach zwei Fehlentscheidungen von ihm zuungunsten seiner Mannschaft gegen den VfL Wolfsburg spielentscheidenden Einfluss genommen hatte. Ganz aktuell wurde es beim Thema VAR und die vergangene Woche erstmals eingeführten Stadiondurchsagen der Schiedsrichter, die den Zuschauern ihre Entscheidung erklären. "Ich bin da ergebnisoffen", sagte Kircher zur Pilotphase des Projekts, die bis Saisonende anhält. Etwaige Bedenken die Durchsagen würden zu viel Spielzeit kosten, schaffte er direkt aus der Welt: "Die erste Durchsage beim Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim hat keine zehn Sekunden gedauert." Nach Saisonende findet einer Evaluation mit Klubs und Zuschauern statt, danach entscheidet sich, ob der DFB die Durchsagen der Schiedsrichter beibehält. Weitere Einblicke gewährte Kircher in die Arbeit im sogenannten Kölner Keller, von wo die Schiris in den Stadien ihre Hilfestellungen erhalten. Nicht ohne Stolz auf die diesjährigen Leistungen der Unparteiischen erwähnte der Schiedsrichter des Jahres 2012 die häufiger auf dem Platz und weniger im Keller gefällten Entscheidungen: "Wir haben in dieser Saison 30 Prozent weniger Interventionen und das spricht für stärkere Feldentscheidungen." Kircher kam aber nicht nur zur Lobhudelei in den Neun Bahnhof, er zeigte ebenso Fehler von Bundesliga-Schiris auf und gab zum Ende hin nochmals einen ganz wichtigen Ratschlag bezüglich der Erwartungshaltung an seine Zunft mit: "Egal in welcher Klasse ihr pfeift und sei es auch tiefer als das, was ihr eigentlich pfeifen dürft, für die Mannschaften ist diese Liga immer das Maximum und sie haben das Recht eure beste Leistung zu erleben." Nach reichlich Applaus und einem kleinen Präsent für Kircher rückte die Verabschiedung Hautzingers in den Fokus. In seiner Abschlussrede dankte er explizit dem ehemaligen Kreisvorsitzenden Herwig Werschak für dessen Kommen. Werschak selbst sagte: "Ich habe immer sehr gerne mit dir zusammengearbeitet, wir haben stets den richtigen Weg gefunden und du hast erkannt, das Änderungen kommen müssen." Weitere Dankesworte Hautzingers gingen an den aktuellen Kreisvorsitzenden Johannes Schinko, Rüdiger Heiß, Knut Kircher sowie an Lehrwart Marc Heiker, der eine musikalisch unterlegte Präsentation zur Amtszeit des ehemaligen Sinsheimer Schiedsrichtervorsitzenden zusammengestellt hatte. Hautzinger spendierte die Getränke des Abends und nach dem offiziellen Teil ein Buffet. Zum Abschluss richtete sich Heiß an Hautzinger und die anwesenden Unparteiischen. Er sagte: "Das Wichtigste ist, dass ihr als Gruppe zusammenhaltet und seine eine starke Einheit bildet."