Standing Ovations für einen verdienten Vereinschef: Helmut Leitl tritt beim VfR Haag ab Jahreshauptversammlung

Helmut Leitl hat nach 20 Jahren seinen Vorsitz beim VfR Haag abgegeben und sich in den Ehrenamtsruhestand verabschiedet. Der Vize tritt in seine Fußstapfen.

Haag – Eine Zeitenwende gab es am Donnerstag bei der Jahreshauptversammlung des VfR Haag: Nach 20 Jahren legte Helmut Leitl sein Amt als Vorsitzender des Vereins nieder und verabschiedete sich in den Ehrenamtsruhestand. Zu seinem Nachfolger wählten die anwesenden 72 Mitglieder den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Christian Drausnick.

Im Sportheim wurde es einige Male emotional, als der scheidende Vereinschef Helmut Leitl seinen langjährigen Weggefährten in der VfR-Vorstandschaft und der Gemeinde für die tolle Zusammenarbeit dankte. „Die 20 Jahre waren eine schöne Zeit. Manchmal anstrengend, aber in der Summe positiv, und wir konnten viel bewegen“, bilanzierte der 66-Jährige, dem Bürgermeister Anton Geier für seine herausragende Leistung über eine so lange Zeit dankte. Unter Leitls Führung habe sich viel verändert, „mehr als wir beide uns vorstellen konnten“, betonte der Rathauschef mit Blick auf den Neubau der Anlage und des Sportheims.

Frohe Botschaft zum Abschied

Zum Abschied hatte Leitl noch eine frohe Botschaft zu verkünden: Die bausachliche Prüfung bei der Regierung von Oberbayern sei nun durch – und damit ein Großteil der Förderung für die neue Sportanlage in Höhe von über 5,3 Millionen Euro endgültig in trockenen Tüchern. Zwar gebe es noch einige Kostenpunkte im fünfstelligen Bereich, aber um die müssten sich nun seine Nachfolger kümmern. Mittlerweile sei es zudem gelungen, in der Stockschützenhalle auch einen Winterbetrieb für Abteilungen wie Jugendfußball, Tennis und Bogenschießen zu etablieren.