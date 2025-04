Standardtore brechen FSV Hessen Wetzlar das Genick

Wetzlar. Nein, für ganz oben reicht es doch noch nicht. Drei Spitzenspiele in Folge gegen die drei besten Teams der Fußball-Regionalliga Süd der Frauen hat der FSV Hessen Wetzlar hinter sich. Die Bilanz: null Punkte, 2:11 Tore. Denn auch gegen den FFC Wacker München, der den Lahnstädterinnen grundsätzlich ein Lieblingsgegner ist, reichte es trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung nicht, um wenigstens einen Zähler in Wetzlar zu behalten. Im Stadion am Karl-Kellner-Ring setzte es eine 2:4-Pleite gegen den Tabellendritten.