Standards werden VfL Jüchen in Hilden zum Verhängnis

Doch mitten in diese Drangphase hinein platzte der dritte Treffer des Aufstiegskandidaten, der unter der Woche die überraschende Trennung von Trainer Tim Schneider zum Saisonende bekannt gegeben hatte. Warum Schiedsrichterin Amelie Lainka nach einer weiteren Ecke des VfB bei der Abwehraktion von Paul Gelber nach Intervention ihres Assistenten eine Kehrtwende um 180 Grad vollzog und auf den Elfmeterpunkt zeigte, vermochte Venten allerdings nicht nachzuvollziehen. „Eigentlich hatte sie nämlich auf Freistoß für uns entschieden.“ Obwohl Keeper Björn Nowicki nach eingehender Instruktion wusste, wer schießen und in welche Ecke der Ball gehen würde, bekam er seine Hand nicht ganz ans Leder. Mit starker Einzelleistung sorgte Mohamed Cissé im Anschluss mit seinem zweiten Tor für den Endstand.