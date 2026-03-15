Standards werden VfL Jüchen in Hilden zum Verhängnis

Nein, eine Erfolgsgeschichte ist das bislang nicht für den Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler mit den Spielen am Freitagabend. Mit dem 1:4 beim Tabellenzweiten VfB Hilden kassierte der Neuling die zweite Niederlage in Folge zum Start ins Wochenende – und auch gegen Monheim hatte es daheim nur zu einem 1:1 gereicht.
Auf dem Weg am Samstag zum Treffpunkt am Kölner Dom mit anschließendem Mannschaftsabend machte Sportdirektor Achim Venten den Anstoßtermin, Freitag, der 13., indes nicht zu seinem Thema. Ihn ärgerten vielmehr die beiden Gegentore vor der Pause: „Beide nach Eckbällen – dumm und sehr untypisch für uns, vor allem, weil Hilden die genauso gespielt hat wie wir das in Meerbusch beobachtet hatten.“ Schade fand er auch, dass die Gäste nach dem Anschlusstreffer des von Sebastian Wilms per feinem Doppelpass in Position gebrachten Nils Friebe nicht nachlegen konnten.
Doch mitten in diese Drangphase hinein platzte der dritte Treffer des Aufstiegskandidaten, der unter der Woche die überraschende Trennung von Trainer Tim Schneider zum Saisonende bekannt gegeben hatte. Warum Schiedsrichterin Amelie Lainka nach einer weiteren Ecke des VfB bei der Abwehraktion von Paul Gelber nach Intervention ihres Assistenten eine Kehrtwende um 180 Grad vollzog und auf den Elfmeterpunkt zeigte, vermochte Venten allerdings nicht nachzuvollziehen. „Eigentlich hatte sie nämlich auf Freistoß für uns entschieden.“ Obwohl Keeper Björn Nowicki nach eingehender Instruktion wusste, wer schießen und in welche Ecke der Ball gehen würde, bekam er seine Hand nicht ganz ans Leder. Mit starker Einzelleistung sorgte Mohamed Cissé im Anschluss mit seinem zweiten Tor für den Endstand.
Übrigens: Auch im Heimspiel am 20. März (20 Uhr) gegen Spitzenreiter Ratingen 04/19 und eine Woche später im 117 Kilometer von Jüchen entfernten Dingden muss der Neuling jeweils an einem Freitag ran.
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