Standards und "Oldies" führen KSG zum Erfolg

Bei der KSG hatte Trainer Fischer erstmals die Qual der Wahl, stand doch nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Zwei Wechsel gab es dennoch im Vergleich zum Sieg gegen Anhalt Sangerhausen, für Libero Schumann (private Gründe) begann Peukert, den Posten des letzten Mannes übernahm Hoffmann, zudem begann erstmals diese Saison Heller im Tor, Koch rückte dafür als Feldspieler auf die Bank. Bei den Hausherren gab es im Vergleich zur Niederlage in Bennungen folgende Änderungen: Für Breitenbach stand Rockmann im Tor, zudem spielten Kiosze, Kirchhoff, Parlak und Voigt anstelle von Spengler, Bischoff (beide Bank), Kathe und Schuhmann.

Mehr Mühe als erwartet hatte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg beim Gastspiel bei der zweiten Mannschaft der SG Berga/Uftrungen. Bei tristem Herbstwetter gelang reichte es in Berga dank Leistungssteigerung nach dem Wechsel zu einem doch klaren 5:2 (1:1)-Erfolg.

Zudem leistete sich die Defensive der KSG anfangs viele Stellungsfehler (Schendzielorz, Peukert), so dass die Hausherren immer wieder zu guten Aktionen kamen. Besonders nach Standards beschwor die Spielgemeinschaft so Gefahr herauf, zielte aber meist zu ungenau. Auf der Gegenseite suchte die KSG lange Zeit zu selten den Abschluss, und wenn, dann zu schwach oder genau auf den Schlussmann. Einzig bei einem Versuch von Gängel wurde es gefährlich, hier hatte Rockmann Mühe, den Ball abzuwehren.

Wie bereits in der letzten Woche geriet die KSG früh in Rückstand: Nach einem missglückten Pass von Torhüter Heller kam der Ball schnell auf den ungedeckten Parlak, der sich die Chance nicht nehmen ließ (4. Minute). Diesmal zeigte der Rückstand aber Wirkung, die Gäste taten sich extrem schwer, zu ihrem Spiel zu finden. Die Gründe: mangelnde Bewegung, ungenaue Pässe und zu viele hohe Bälle, die von der von Libero Prokert gut organisierten Abwehr der Hausherren leicht abgefangen wurden.

So musste ein Standard herhalten, um zum Ausgleich zu führen. Beim direkt aufs Tormanneck gezielten Freistoß von "Oldie" Hoffmann machte sich bemerkbar, dass der Torhüter der Gastgeber eigentlich Feldspieler ist (35.). Kurz darauf hatte H. Hollo nach Solo die Führung auf dem Fuß, zielte aber knapp daneben. Pech für die Hausherren: Nach einem Zusammenprall mit H. Hollo musste Libero Prokert mit Knieverletzung noch kurz vor der Pause ausgewechselt werden, was sich im Laufe der zweiten Halbzeit bemerkbar machte.

Diese begann die KSG deutlich engagierter und aggressiver. Die Gegenspieler wurden früh angelaufen und zu Fehlern gezwungen. Die Folge: schnelle Ballgewinne und mehr Druck, ohne allerdings gleich gefährlich zu werden. Die Führung resultierte aus einem Konter: Carl schickte H. Hollo steil, dieser entwischte seinem Gegenspieler und spitzelte den Ball am Keeper vorbei ins lange Eck (53.). Dieser verhinderte kurz darauf nach der schönsten Kombination des Spiels über Schendzielorz, Carl und R. Herbst mit guter Parade einen dritten Treffer.

Auf der Gegenseite bewahrte Heller nach einem Freistoß mit einem Reflex wiederum die KSG vor dem Ausgleich. Dieser Warnschuss sorgte dafür, dass die KSG wieder in den Trott der ersten Halbzeit verfiel und sich vor allem durch übertriebenes Einzelspiel (Gängel, Kavalier) gute Ansätze selbst zunichte machte.

Als guter Griff erwies sich die Einwechselung von Koch anstelle des diesmal glücklosen Große im Sturmzentrum. Dieser holte mit seiner Erfahrung zunächst den Freistoß heraus, den Hoffmann mit Unterstützung des gegnerischen Torhüters zum 3:1 (70.) nutzte. Und nachdem die Hausherren durch einen von KSG-Keeper Heller ungeschickt verursachten Elfmeter, den Parlak sicher verwandelte, verkürzt hatten (73.), war es der Joker, der nach einer herausragenden Flanke von Kavalier per Kopf den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte.

In der Schlussphase passierte fußballerisch nicht mehr viel. Die Hausherren hatten nichts mehr zuzusetzen, fielen mehr durch unnötige Fouls und Reibereien mit den Gegenspielern auf - hier taten sich vor allem SG-Kapitän Voigt und der eingewechselte Bischoff negativ hervor. Letzterer wurde dann nach einem Nachtreten vom insgesamt unsicheren, zudem inkonsequent leitenden Referee Gödicke zurecht vom Platz gestellt. Aus dem folgenden Freistoß von Gängel resultierte dann noch der Premierentreffer von Linksverteidiger Scheffel, der auf seiner Seite nichts anbrennen ließ und immer wieder für Impulse nach vorne sorgte, zum 5:2-Endstand.

Mit dem dritten Sieg in Folge hält die KSG den Anschluss an die Spitzengruppe, die aktuell enger zusammenrückt. Die Serie soll im nächsten Heimspiel in zwei Wochen gegen Sittendorf (Sonntag, 19. Oktober), ausgebaut werden. Berga/Uftrungen II tritt bereits am 18. Oktober bei Oberröblingens Zweiter an.