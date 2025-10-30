Benny Huwer (l.) ist seit Sommer neuer Spielertrainer des SV Hilsbach. – Foto: Holger Hettler

Standards sind das Hilsbacher Schreckgespenst Kreisklasse A Sinsheim +++ Benjamin Huwer sieht Potenzial in seiner Mannschaft und fühlt sich vom ersten Moment an pudelwohl beim SV Verlinkte Inhalte Kreisklasse A SV Hilsbach Benjamin Huwer

Immerhin liegt ein Sieg zurück. "Das hat mich jetzt wirklich gefreut, als der Anruf kam", schmunzelt Benjamin Huwer und erläutert, "nach einem Sieg ist das natürlich viel angenehmer." Der neue Spielertrainer des SV Hilsbach kann zwar noch nicht allzu viele überzeugende Ergebnisse vorweisen, mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft auftritt, ist er aber rundum einverstanden.

Ein interessanter Bezugspunkt ist das Torverhältnis. Minus ein Tor ist beispielsweise 19 Treffer besser als die SG 2000 Eschelbach. Da der Aufsteiger seine Tore aber effektiver verteilt hat, liegt Hilsbach einen Punkt dahinter. "Ich würde die ersten beiden in der Tabelle mal ausklammern, ansonsten beweist jedes Wochenende, dass jeder jeden schlagen kann", sagt Huwer. Der 34-Jährige, der viele Jahre beim FC Zuzenhausen und FC Bammental in der Landes- und Verbandsliga gekickt hat, hat dank seiner Erfahrung schnell gemerkt, wie der Hase in der Kreisklasse A Sinsheim läuft. Er erläutert: "Bislang hat uns keiner an die Wand gespielt, wir hatten hingegen oft großes Pech mit Standardsituationen. Sie sind sozusagen unser Schreckgespenst."

Vielleicht kommt daher der Freitag, an dem Halloween ist, gar nicht so ungelegen, um dem Schreckgespenst "Adieu" zu sagen. Es wäre jedenfalls ein guter Zeitpunkt, da von den fünf ausstehenden Spielen 2025 vier auf dem heimischen Sportgelände stattfinden. Dabei treffen die Hilsbacher auf schlagbare Gegner und der Spielertrainer will möglichst viele Punkte sammeln, "um uns etwas Luft nach unten zu verschaffen und unser Ziel des einstelligen Tabellenrangs aufrechtzuerhalten." Neben den Heimspielen geht es einmal in die Fremde zum TSV Ittlingen. Für den Trainer wird das, "ein Bonusspiel." Nun heißt es den Schwung mitzunehmen und dafür sind die Möglichkeiten da. Huwer fühlt sich nach rund vier Monaten beim SV pudelwohl. "Ich bin super schnell im Verein integriert worden und muss sagen, dass die Verantwortlichen alles tun, damit wir gut arbeiten können. Wir werden auch immer wieder gefragt, was getan werden kann." Deshalb findet er die Punkteausbeute, "umso bitterer, weil wir im Gesamten gesehen gar nicht so viel falsch machen."