Standards sichern ersten Heimdreier

Es war im ersten Match ohne Ex Coach Andreas Seipel auch die Premiere auf dem sattgrünen Stadionrasen. „Wir haben nach der Trainingseinheit bei zehn Grad am Donnerstag die sommerlichen Temperaturen unterschätzt und mussten unsere Taktik nach zehn Minuten korrigieren. Das hätten wir sonst nicht durchgehalten“, meinte Spielercoach Toni Jurascheck zum gemeinschaftlichen Pressing gegen die DJK in der Anfangsphase. Man versuchte es über beide Außenbahnen, um die vor allem im Zentrum sehr kompakt agierenden Arenshäuser zu überspielen. Es dauerte zwanzig Minuten, bis man zu ersten Gelegenheiten gegen die Defensivspezialisten kam. Bei den Unioner Angriffen fehlte zunächst die Präzision beim finalen Zuspiel. Das machte Lukas Franke besser, dessen Lupfer zu Keanu Murch nutzte dieser nicht konsequent, DJK Keeper Leon Baumgarten konnte klären (25.). Es gab gefährliche Aktionen vor beiden Strafräumen. Der Torjubel der Gastgeber nachdem der frei gespielte Christoph Stein einschob verhallte im weiten Rund - Abseits (38.). Vor der Pause tankte sich der immer agile Tom Fränkel in den Strafraum, sein Schuss wurde zur Ecke abgewehrt. Diese brachte Jurascheck gefühlvoll von links in den Sechzehner, wo Jannis Zimmermann eine Etage höher sprang und ins lange Eck einköpfte-1:0 (44.).

Die Pausenführung der Platzherren zwang den Gast, seine Igelhaltung aufzugeben und mehr für das eigene Offensivspiel zu tun. Deren Bemühungen scheiterten jedoch an der umsichtig agierenden Mühlhäuser Deckung, Torwart Damian Zamiar hatte insgesamt wenig zu tun. Da auch den Gastgebern nichts zwingendes gelang, weckte der Elfmeterpfiff nach einem Foulspiel im Mühlhäuser Strafraum die 170 Zuschauer. Mario Ursu knallte den Strafstoß über den Querbalken, Glück für die Eisernen (66.). Der DJK- Akteur versuchte sich später noch mal aus der Distanz, kein Problem für Zamiar (77.). Danach verpasste der eingewechselte Union-Routinier Daniel Schmidt seinen „Thomas Müller- Moment“. Der Torjäger der 2. Mannschaft lupfte den Ball über den DJK Schlussmann, traf jedoch nur an den Pfosten (83.). Wenig später wurde „Schmidter“ am Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Freistoss zirkelte Tom Fränkel sehenswert in die Maschen-2:0 (86.). Zwei Standards entschieden zugunsten der Eisernen. „Es war ein gutes Match zwei Mannschaften, die sich 90 Minuten nichts schenkten. Die Gastgeber hatten spielerisch mehr vom Spiel, wir haben ordentlich dagegen gehalten, aber vorne wie beim vergebenen Elfer nichts getroffen“, resümierte DJK-Trainer Mateusz Wolanski. „Für uns war es erstmals auf dem großen Rasenplatz eine Umstellung, das Team ist mit Spielfreude zu Werke gegangen. Wir haben uns mit zwei späten Treffern in beiden Halbzeiten für unser Engagement belohnt. Darauf wollen wir in den kommenden Wochen aufbauen“, freute sich Toni Jurascheck über den Arbeitssieg.