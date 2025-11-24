Standards kosten der SG Aschheim/Kirchheim das Topspiel!

Bei untollerierbaren Minusgraden ging es für die SG zum FC Teutonia, wo wir als Hinrundenabschluss nochmal ein echtes Topspiel bestreiten durften. Wir mussten jedoch schnell feststellen, dass die Mädels vom FC Teutonia uns spielerisch noch etwas überlegen sind. Trotzdem schafften wir es jeden Angriff konsequent zu verteidigen und so kam es zu kaum Torschüssen. Dabei sind aber leider einige Ecken entstanden, welche uns am Ende ein gutes Ergebnis kosteten. In der ersten Hälfte kassierten wir so direkt zwei Gegentore, da wir vorallem körperlich nicht dagegen halten konnten. Trotzdem starteten wir sehr gut in die zweite Halbzeit und kamen direkt zu zwei Abschlüssen im Strafraum. Leider ging dabei vorallem eine Topchance nicht rein. Danach ließen unsere Kräfte nach und wir ließen einige Schüsse zu. So konnte Teutonia noch zwei Tore, davon wieder eine Ecke, nachlegen. Das Topspiel endete somit leider verdient 4:0 für Teutonia und unsere Ungeschlagenserie reißt nach sieben Spielen.

Nicht der Hinrundenabschluss den wir wollten, aber trotzdem können wir mit einem dritten Platz sehr zufrieden sein!