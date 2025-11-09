Standards führen zum Helpensteiner Sieg

Der SV Helpenstein durfte nach einem 3:2-Sieg über Union Schafhausen seinen zweiten Saisonsieg feiern. „Die Stimmungslage ist natürlich sehr gut. Wir haben uns diesen Sieg in den letzten Wochen hart erarbeitet“, spricht Dominik Hahn, Coach von Helpenstein, von einem stetigen Aufwärtsprozess seines Teams.

Seine Mannschaft ging nach einem langen Einwurf in Führung. Dieser wurde verlängert, nochmals vor das Tor gebracht und Dominic Sinanoglu bugsierte das Leder über die Linie (19.). Zur Pause führten aber die Gäste aus Schafhausen. Im Mittelfeld waren die Unioner überlegen, sicherten sich mehr zweite Bälle und schossen zwei ähnliche Treffer. Der erste Versuch wurde jeweils abgeblockt und aus rund 18 Metern waren David Jennissen (23.) und Elias Halfenberg (41.) erfolgreich.

Trotz des Halbzeitrückstands war Helpenstein guter Dinge, die Partie noch zu drehen. Nach Standards ist Hahns Mannschaft immer gefährlich. Schafhausen verteidigte zur Sicherheit mit allen elf Spielern solche Situationen weg. Aus dem Spiel heraus sollte Helpenstein jedoch kein Torerfolg gelingen, obwohl Hahn ein Chancenplus von 12:5 zählte.

Sicher vom Punkt

Zwei verwandelte Foulelfmeter entschieden das Spiel zu Gunsten der Heimelf. „Das waren zwei Elfmeter, über die man streiten kann“, hätte Union-Coach Jörg Halfenberg nicht auf den Elfmeterpunkt gezeigt. Coach Hahn, der näher an den Tatorten von der Coaching Zone aus stand, sah zunächst ein Foul an Sinanoglu, wofür es Strafstoß gab. Den Ausgleich aus elf Metern erzielte Erdem Acikgöz (59.). Beim 3:2 verwandelte dann Ralf Godlevski den Elfmeter (84.). Vorausgegangen war ein Zweikampf zwischen Schafhausen-Keeper Niklas Giesen und dem schneller einlaufenden Colin Ryßen. In den Schlussminuten kam der Gast beinahe noch zum Ausgleich. Ein Freistoß landete am Außennetz, ein anderer klatschte an die Latte.

