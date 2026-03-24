Standards entscheiden - Trainer-Debüt ohne Punkte

Ein Bild aus dem Jahr 2024: Alexander Joswiak wird von seinem Spieler Marius Kobold jubelnd angelaufen. Es war sein letztes Heimspiel als Chefcoach - nun ist er zurück an der Seitenlinie.. – Foto: Rocco Menger

Arenshausen startete engagiert in die Partie und machte von Beginn an deutlich, dass man die Punkte im eigenen Stadion behalten wollte. Aggressiv in den Zweikämpfen und zielstrebig nach vorn erspielten sich die Hausherren mehrere gute Möglichkeiten. Doch einmal mehr offenbarte sich das große Manko der letzten Wochen: die Chancenverwertung. Trotz optischer Überlegenheit und eines Chancenplus im ersten Durchgang blieb der Torerfolg aus. „Wir sind gut in das Spiel gestartet und haben uns in der ersten Halbzeit Chancen erspielt, um in Führung zu gehen“, analysierte Trainer Alexander Joswiak treffend. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die Gäste aus Dingelstädt kamen verbessert aus der Kabine und fanden nun deutlich besser in die Partie. Trainer Rico Baumann hatte in der Pause nachjustiert: „In der Pause haben wir einige Sachen klar besprochen und waren dann besser im Spiel.“ Während Arenshausen den Faden verlor, nutzte Dingelstädt seine Stärken – insbesondere bei ruhenden Bällen. Zwei Standardsituationen sorgten letztlich für die Treffer durch Winter-Neuzugang Alper Sivaci (57.) und die Entscheidung durch Loren Kamberaj (72.) zugunsten der Gäste. „Standards können Spiele entscheiden, deshalb legen wir Wert auf klare Abläufe“, so Baumann, dessen Team die sich bietenden Gelegenheiten konsequent nutzte.

Das Spiel spiegelte die aktuelle Situation der Arenshäuser wider: Der Aufwand stimmt, der Ertrag nicht. Nur zwei Tore aus den letzten fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. „Die wenigen Tore liegen nicht an mangelnden Torchancen, sondern an der Verwertung. In unserer Situation spielt der Kopf eine große Rolle“, erklärte Joswiak. Hinzu kommen immer wieder kleine Unachtsamkeiten in der Defensive – wie bei den entscheidenden Standards –, die derzeit konsequent bestraft werden.Rückkehr eines Bekannten – Joswiak soll Stabilität bringenIn Arenshausen wurde auf die aktuelle Situation von Vereinsseite aus reagiert. Mit Alexander Joswiak steht nun ein alter Bekannter wieder an der Seitenlinie. Der Coach war bereits von 2019 bis 2024 Cheftrainer in Arenshausen, führte zuvor die A-Junioren und war auch als Spieler über Jahre hinweg eine feste Größe im Verein. Er kennt die Strukturen und das Umfeld bestens – ein Faktor, der im Abstiegskampf nun helfen soll, schnell die richtigen Stellschrauben zu finden.Der Trainerwechsel erfolgte auch um die Doppelbelastung von Mateusz Wolanski zu beenden. Dieser hatte zuvor als Spielertrainer agiert und kann sich nun wieder voll und ganz auf seine Rolle auf dem Platz konzentrieren. Joswiak hatte bereits im Hintergrund unterstützt und ist nun offiziell in der Verantwortung, um der Mannschaft neue Impulse zu geben.Ausblick: Arenshausen unter Druck und Dingelstädt auf ErfolgswelleFür Arenshausen zählt nun jeder Punkt. In den kommenden Spielen gegen Großengottern, Siemerode und Mühlhausen muss die Mannschaft dringend Zählbares einfahren, um im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben. Die Ansätze – insbesondere aus der ersten Halbzeit – sind vorhanden. Doch ohne Effizienz vor dem Tor und mit zu vielen Fehlern im eigenen Strafraum wird es weiterhin schwer bleiben.

Für Dingelstädt läuft es dagegen rund: Mit zehn Punkten aus den ersten vier Rückrundenspielen untermauert das Team seine starke Form. „Wir haben im Winter viel gearbeitet, das zahlt sich jetzt aus“, so Baumann, der trotz der Serie betont: „Es ist eine schöne Momentaufnahme, aber es sind noch zu viele Spiele.“