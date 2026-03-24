Standards entscheiden - Trainer-Debüt ohne Punkte

Gegen den SV 1911 Dingelstädt setzte es trotz guter erster Halbzeit eine 0:2-Heimniederlage. Für den neuen, alten Trainer Alexander Joswiak bleibt damit der erhoffte Befreiungsschlag vorerst aus.
Arenshausen startete engagiert in die Partie und machte von Beginn an deutlich, dass man die Punkte im eigenen Stadion behalten wollte. Aggressiv in den Zweikämpfen und zielstrebig nach vorn erspielten sich die Hausherren mehrere gute Möglichkeiten. Doch einmal mehr offenbarte sich das große Manko der letzten Wochen: die Chancenverwertung. Trotz optischer Überlegenheit und eines Chancenplus im ersten Durchgang blieb der Torerfolg aus. „Wir sind gut in das Spiel gestartet und haben uns in der ersten Halbzeit Chancen erspielt, um in Führung zu gehen“, analysierte Trainer Alexander Joswiak treffend.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die Gäste aus Dingelstädt kamen verbessert aus der Kabine und fanden nun deutlich besser in die Partie. Trainer Rico Baumann hatte in der Pause nachjustiert: „In der Pause haben wir einige Sachen klar besprochen und waren dann besser im Spiel.“ Während Arenshausen den Faden verlor, nutzte Dingelstädt seine Stärken – insbesondere bei ruhenden Bällen. Zwei Standardsituationen sorgten letztlich für die Treffer durch Winter-Neuzugang Alper Sivaci (57.) und die Entscheidung durch Loren Kamberaj (72.) zugunsten der Gäste. „Standards können Spiele entscheiden, deshalb legen wir Wert auf klare Abläufe“, so Baumann, dessen Team die sich bietenden Gelegenheiten konsequent nutzte.
Für Dingelstädt läuft es dagegen rund: Mit zehn Punkten aus den ersten vier Rückrundenspielen untermauert das Team seine starke Form. „Wir haben im Winter viel gearbeitet, das zahlt sich jetzt aus“, so Baumann, der trotz der Serie betont: „Es ist eine schöne Momentaufnahme, aber es sind noch zu viele Spiele.“