Standards entscheiden klar für Ahlerstedt/Ottendorf

Es folgt ein ausführlicher Spielbericht von Ahlerstedts Sportdirektor Christoph Holst:

"In der ersten Halbzeit war es ein Spiel mit wenig Höhepunkten. Burweg hat den ersten richtigen Abschluss, ein Fernschuss, der nicht wirklich gefährlich wird. Dann bekommt A/O einen Handelfmeter zugesprochen, den Ole Corleis kläglich vergibt. Danach wird es nochmal gefährlich für Burweg, als Simon Laß geschickt wird, aber im eins gegen eins am Torwart scheitert. Anschließend kommt Burweg besser ins Spiel und kommt zu 2-3 Abschlüssen mit dem Kopf, aber auch da ist nichts Gefährliches dabei. Die Abschlussschwäche, die Burweg bis zu diesem Zeitpunkt an den Tag legt, rächt sich im Laufe des Abends....

Ole Corleis trifft dann doch

Dann ein Freistoß von A/O aus dem Halbfeld, einfach in den 16er geschlagen. Wie und wer da am Ball ist, war schwer zu sehen, aber am Ende steht Ole Corleis goldrichtig und braucht ihn nur noch über die Linie zu schieben. Was A/O hilft ist, dass gleich der nächste Angriff auch erfolgreich abgeschlossen wird. Es ist erneut Simon Laß, der geschickt wird und dieses Mal das 1 gegen 1 gegen den Torwart für sich entscheidet und somit auf 2:0 stellt. Danach passiert bis zur Halbzeit eigentlich nichts nennenswertes mehr. In der 2. Halbzeit macht A/O aus 5 guten Chancen 3 Tore und Burweg hat weiterhin kein Glück im Abschluss.

Burweg verkürzt und vergibt Chancen



Burweg schafft den schnellen Anschluss durch einen Freistoß, der erst gehalten wird, aber nur die Gäste gehen auf den zweiten Ball, Mark Schomacker staubt ab. Von der Spielanlage nach vorne war Burweg in diesem Spiel gefälliger, aber A/O steht kompakt und nutzt eiskalt die eigenen Chancen. So fällt auch das 3:1. Ein Freistoß von links, der im langen Eck einschlägt, ob da nun noch einer dran war, das lassen wir mal dahin gestellt. Laut Fupaticker Daniel Meyer der ihn geschossen hat.....Laut Schiri Ole Klintworth und laut eigener Aussage Simon Laß am Ende, aber egal das dritte Tor spielt A/O natürlich komplett in die Karten. Nach dem Tor kommt Burweg zu Chancen, aber man muss leider sagen, frei vor dem Tor kläglich vergeben, Freistoß auf die Latte, im Fünfmeterraum verstolpert. Und hinten dann nicht sortiert und A/O nutzt das in Form von Simon Dittkuhn, der den Ausflug vom Torwart nutzt und ins Leere Tor schießen kann. Mit dem 4:1 war der Deckel drauf, muss man sagen.

A/O legt nach

Von Burweg kam nicht mehr wirklich etwas Gefährliches und A/O bekommt einen Freistoß aus 35 Metern, den Daniel Meyer einfach direkt Richtung Tor schießt und der Torwart sieht nicht gut aus. Eigentlich sieht er den Ball lange genug. Die Kugel fliegt oben aufs linke Eck und schlägt ein, der Torwart ist noch dran, aber kann den Einschlag nicht verhindern. 5:1 und dann war das Ding auch durch. A/O war eiskalt vor dem Tor!!! Wir haben 90 Minuten alles reingehauen, das zweite und vierte Tor gut rausgespielt und hatten drei gute Standards. Somit sind die 3 Punkte verdient. Auch wenn das ein klares Ergebnis ist, Burweg hatte die leicht bessere Spielanlage mit Ball, aber in der Chancenauswertung war das heute eine glatte 6. Trotzdem konnte man sich das Spiel auf dem rutschigen Boden gut angucken, es wurde versucht Fußball zu spielen. Der ein oder andere Zweikampf war natürlich dabei, aber das gehört zum Kreisklassenfußball doch dazu....

Fazit: Standardsituationen entscheiden das Spiel, vier von sechs Toren fallen so....", sagte Christoph Holst





Schiedsrichter: Maik-Leon Gehrke - Tore: 1:0 Ole Corleis (37.), 2:0 Simon Laß (39.), 2:1 Mark Schomacker (49.), 3:1 Ole Klintworth (52.), 4:1 Simon Dittkuhn (75.), 5:1 Daniel Meyer (80.)