Standards entscheiden Kellerduell in Häselrieth

– Foto: Sven Trautwein

Während der Hainaer SV in den vergangenen Wochen wichtige Punkte sammeln konnte und sich damit im Kampf um den Klassenerhalt in eine bessere Ausgangslage gebracht hat, bleibt die Situation für den SV 07 Häselrieth schwierig. Entsprechend bedeutend war die Partie für beide Teams.

In der Folge blieb Bielawny auffällig, unter anderem bei einer Situation im Mittelfeld mit dem aufgerückten Hainaer Torhüter Luca Ullrich. Auch Haina bekam später nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Philipp-Daniel Meier parierte jedoch den Versuch von Mathias Engelmann. Kurz vor der Pause fiel dennoch der Ausgleich: Andy Mai traf per Freistoß aus etwa 18 Metern zum 1:1.

Die Begegnung begann erwartungsgemäß vorsichtig. Die Gastgeber agierten zunächst kompakt, klärten viele Situationen konsequent und versuchten, über frühes Pressing ins Spiel zu kommen. Die Gäste setzten dagegen eher auf kontrollierten Spielaufbau, leisteten sich jedoch immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel. Dadurch blieben Torchancen zunächst selten. Sedric Feldmann vergab eine gute Möglichkeit vor dem Torhüter, Andy Mai setzte einen Distanzschuss über das Gehäuse. Nach rund 15 Minuten bot sich den Gästen eine große Chance zur Führung: Niclas Peschel setzte sich über die rechte Seite durch, doch Feldmann verfehlte nach dessen Rückpass das Tor. Im direkten Gegenzug erhielt Häselrieth nach einem Foul an Maik Bielawny einen Strafstoß, den Stefan Wacker sicher zum 1:0 verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie etwas an spielerischer Qualität und wurde intensiver geführt. Die Gäste versuchten es häufig über Einzelaktionen, während Häselrieth mit seiner kompakten Spielweise zunächst weiter gut dagegenhielt. Tom Höhn vergab eine Möglichkeit zur erneuten Führung der Gastgeber. Auf Hainaer Seite brachte die Einwechslung von Christian Fritsch neue Impulse. Nach einem Freistoß von Engelmann köpfte er am langen Pfosten zur Führung ein. In der Schlussphase öffneten die Gastgeber ihre Defensive etwas mehr, wodurch sich zusätzliche Räume ergaben. Sebastian Diez nutzte dies in der 88. Minute nach einem abgewehrten Schuss zum 1:3-Endstand.

Mit dem Erfolg verschafft sich der Hainaer SV im Saisonendspurt weiter Luft im Tabellenkeller. Insgesamt deutet sich in der Kreisoberliga Südthüringen eine weitgehend entschiedene Saison an, sodass der Fokus an den verbleibenden Spieltagen vor allem auf den Entscheidungen im Abstiegskampf liegen dürfte.

Stimmen zum Spiel:

Robin Rosemann (Trainer Häselrieth): „Das Ergebnis ist sehr ärgerlich, denn bis zur 70. Minute haben wir eigentlich gut mitgehalten. Danach konnten wir die Standards nicht mehr so recht verteidigen. Wir sammeln uns jetzt erst mal und versuchen dann einen Neuanfang.“

Manfred Hummel (Trainer Haina): „Das war heute ein hart erkämpfter Sieg. Weil wir mehr und bessere Chancen hatten, denke ich trotzdem, dass er verdient war. Wie die ganze Zeit schon haben wir gut gekämpft, aber wir vergeben selbst beste Möglichkeiten.“