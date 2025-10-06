Standards entscheiden Kampfspiel: FCA bezwingt Neuhaus knapp

Die Partie begann zäh, der Aufsteiger stand wie erwartet tief und ließ keine Lücken in seiner Defensive aufkommen. Aunkirchen hatte zwar viel Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in gefährliche Chancen ummünzen. Bauer hatte dann per Distanzschuss nach einer halben Stunde die erste nennenswerte Gelegenheit. Bei der anschließenden Ecke klingelte es dann aber: Loibl köpfte eine Dobler-Ecke am ersten Pfosten in die Maschen. Damit ging's auch in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang verlor Aunkirchen nach einer guten Stunde den Faden und ließ Neuhaus ins Spiel kommen. Die SG drückte auf den Ausgleich, Ergin vergab aber freistehend vor Keeper Seiler. Wenig später war den Stürmer dann aber doch erfolgreich und glich zum 1:1 aus. Der FCA musste nun wieder mehr machen und tat das dann auch. Bauer und Salatmeier David vergaben aber jeweils eine gute Gelegenheit aus dem Spiel heraus. So musste wieder ein Standard her: Behr schnappte sich nach einer Ecke den Abpraller und versenkte die Kugel im linken unteren Eck zum viel umjubelten 2:1. Neuhaus warf in einer hitzigen Schlussphase nochmal alles nach vorne, konnte den Abwehrriegel der Hausherren aber nicht mehr knacken. Auf der Gegenseite verpasste Eder die Vorentscheidung bei einem Konter, war aber am Ende egal, denn Aunkirchen brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie.

Der zweite hart arbeitete Sieg also an diesem Wochenende für den FCA, der in beiden Spielen nicht glänzen konnte, am Ende aber mit 6 Punkten und dem 2. Tabellenplatz aus diesem Doppel-Spieltag hervorgeht.